Tüm Türkiye Ceren'in doğum gününü kutluyor! İyi ki doğdun Ceren Özdemir

Yaşanan üzücü olay sonrası Ceren Özdemir'in yakın arkadaşı Ayşe Türkmen Akkaş "Sınıfta veya okulda da kimseyle sorunu yoktu. Zaten sorunlu tiplerle muhatap olacak biri değildi. 6 Aralık da onun doğum günüydü. "Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU: SÖZ VERİYORUM, UNUTTURMAYACAĞIM

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “#CerenÖzdemir ‘Doğum günümde hediye almayın, #BeniUnutmayın yeter’ demişti. 6 Aralık onun doğum günüydü… Ceren, seni unutmayacağım kızım. Söz veriyorum, unutturmayacağım” ifadelerini kullandı.

#CerenÖzdemir “Doğum günümde hediye almayın, #BeniUnutmayın yeter” demişti. 6 Aralık onun doğum günüydü... Ceren, seni unutmayacağım kızım. Söz veriyorum, unutturmayacağım. pic.twitter.com/cGCULADC4P — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 5, 2019





















