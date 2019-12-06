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Tüm Türkiye Ceren'in doğum gününü kutluyor! İyi ki doğdun Ceren Özdemir

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 00:11 | Son Güncelleme

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir 4 Aralık’ta evinin önünde katil zanlısı Özgür Arduç tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Ceren eğer yaşasaydı bugün 21 yaşına girmiş olacaktı. Özdemir okuldaki arkadaşlarına doğum günü için ‘kutlayın yeter’ demişti... Tüm Türkiye Ceren’in doğum gününü kutluyor…

Yaşanan üzücü olay sonrası Ceren Özdemir'in yakın arkadaşı Ayşe Türkmen Akkaş "Sınıfta veya okulda da kimseyle sorunu yoktu. Zaten sorunlu tiplerle muhatap olacak biri değildi. 6 Aralık da onun doğum günüydü. "Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU: SÖZ VERİYORUM, UNUTTURMAYACAĞIM

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “#CerenÖzdemir ‘Doğum günümde hediye almayın, #BeniUnutmayın yeter’ demişti. 6 Aralık onun doğum günüydü… Ceren, seni unutmayacağım kızım. Söz veriyorum, unutturmayacağım” ifadelerini kullandı.

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Ceren Özdemir doğum günü kadın cinayeti beni unutmayın

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