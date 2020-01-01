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  4. Doğum gününde anne oldu

Doğum gününde anne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 03:47 | Son Güncelleme

NİĞDE'de yılın ilk bebeği Bizgin ve Bilal Çelik çiftinin kızları Zeynep, saat  00.01'de 3 kilo 700 gram olarak dünyaya geldi.

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE'de yılın ilk bebeği Bizgin ve Bilal Çelik çiftinin kızları Zeynep, saat 00.01'de 3 kilo 700 gram olarak dünyaya geldi. Kendisi de yılın ilk çocuklarından olan Bizgin Çelik'in kızı Zeynep'i doğum gününde dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.
İkinci bebeğine gebe olan Bizgin Çelik, dün doğum için Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatırıldı. 2019 yılının son dakikalarında doğumhaneye alınan Bizgin Çelik, kızı Zeynep'i saat 00.01'de dünyaya getirdi. Zeynep bebeğin 3 kilo 700 gram olarak dünyaya geldiği belirtildi. Doğum gününde anne olmanın mutluluğununu tarif etmenin imkansız olduğunu söyleyen Çelik, "İkinci bebeğimi doğurdum. Aynı heyecanı yaşıyorum. Bebeğime Zeynep adını verdik. Ben de 1 Ocak doğumluyum, kızımın da öyle olmasını istemiştim ve gerçek oldu" dedi. Baba Bilal Çelik ise ikinci kızının dünyaya geldiğini anlatarak, yeni yılın ilk bebeği olduğu için de ayrı bir heyecan yaşadığını ifade etti.
VALİ ŞİMŞEK UYGULAMA NOKTALARINI DENETLEDİ
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yılbaşı gecesi polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Hastaneyi de ziyaret eden Vali Şimşek, hastanede bulunan çocuklara hediyeler verdi

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