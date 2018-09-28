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Doğum gününde, dedesini kurtarmak isterken boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 15:50 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Çine ilçesinde, kovayla su almak istediği gölete düşen Mehmet Özdemir (77) ile onu kurtarmak isteyen torunu Mehmet Karataş (19) boğuldu.

Doğum gününde, dedesini kurtarmak isterken boğuldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde, kovayla su almak istediği gölete düşen Mehmet Özdemir (77) ile onu kurtarmak isteyen torunu Mehmet Karataş (19) boğuldu. Mehmet Karataş'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
Çine'nin kırsal Kabalar Mahallesi'nde çiftçi Mehmet Özdemir, bugün saat 08.30 sıralarında, torunu Mehmet Karataş ile birlikte Sarıköy Göleti'ne gitti. Kovayla hayvanları için su almak isteyen Özdemir, ayağının kayması sonucu gölete düştü. Suda çırpınan dedesini fark eden Karataş da yardım etmek için suya girdi. Ancak dede ve torunu suda boğuldu. Dede- torunun uzun süre göletten dönmemesi üzerine merak ederek aramaya çıkan yakınları, sudaki cesetleri görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine jandarma ve Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden dalgıçlar sevk edildi. Mehmet Özdemir ve torunu Mehmet Karataş'ın cesetlerinin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı. Bu sırada sırada, dede ve torununun yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Gölette boğulan Mehmet Karataş'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Arkadaşları, Karataş'ın acı haberiyle yıkıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Doğum gününde, dedesini kurtarmak isterken boğulduDoğum gününde, dedesini kurtarmak isterken boğuldu

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