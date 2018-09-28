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Doğum gününde, dedesini kurtarmak isterken boğuldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 18:11 | Son Güncelleme

DEDE-TORUNUN CESETLERİ GÖLETTEN ÇIKARILDI Aydın'ın Çine ilçesindeki Sarıköy Göleti'ne düşen Mehmet Özdemir ile onu kurtarmak isterken boğulan torunu Mehmet Karataş'ın cesetleri, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 2'si dalgıç 4 kişilik ekip tarafından 5 saat süren çalışmanın ardından güçlükle sudan çıkarıldı.

Doğum gününde, dedesini kurtarmak isterken boğuldu (2)

DEDE-TORUNUN CESETLERİ GÖLETTEN ÇIKARILDI
Aydın'ın Çine ilçesindeki Sarıköy Göleti'ne düşen Mehmet Özdemir ile onu kurtarmak isterken boğulan torunu Mehmet Karataş'ın cesetleri, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 2'si dalgıç 4 kişilik ekip tarafından 5 saat süren çalışmanın ardından güçlükle sudan çıkarıldı. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından dede-torunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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Doğum gününde, dedesini kurtarmak isterken boğuldu (2)Doğum gününde, dedesini kurtarmak isterken boğuldu (2)Doğum gününde, dedesini kurtarmak isterken boğuldu (2)

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