Doğum gününde, dedesini kurtarmak isterken boğuldu (2)

DEDE-TORUNUN CESETLERİ GÖLETTEN ÇIKARILDI
Aydın'ın Çine ilçesindeki Sarıköy Göleti'ne düşen Mehmet Özdemir ile onu kurtarmak isterken boğulan torunu Mehmet Karataş'ın cesetleri, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 2'si dalgıç 4 kişilik ekip tarafından 5 saat süren çalışmanın ardından güçlükle sudan çıkarıldı. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından dede-torunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
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