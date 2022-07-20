Doğum gününde evinde ölü bulundu! Yakınları korkunç manzarayla karşılaştı

Aydın'daki korkunç olay, Ilıcabaşı Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki bir apartmanda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Yaşadığı apartmanın önündeki alanda kendisi için düzenlenen doğum günü organizasyonunda ailesi ve yakınları ile yeni yaşını kutlayan Sedat Özen bir süre sonra evine çıktı.

YAKINLARI KANLAR İÇİNDE BULDU

Kısa süre sonra silah sesi duyan yakınları, kontrol için Özen'in evine girdiklerinde genç adamı yerde kanlar içinde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Özen'in pompalı tüfekle başına ateş ederek hayatına son verdiğini belirledi.

Acı haberi alan Özen'in yakınları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni gerekli olay yerin incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. (İHA)

