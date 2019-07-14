- Doğum gününde gazi oldu

Sokağa direnişe çıkan vatandaşların ilk yardımının ardından Beykoz Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan baba-kız, sağlıklarına kavuştu. Gülen ile kızına, taburcu edilmelerinin ardından Devlet Övünç Madalyası ve Gazilik Beratı verildi.

Gülen, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın telefonla bir televizyon kanalına bağlanıp yaşanan olayın "kalkışma olduğunu" söylemesi üzerine, eve gidip kızı Rabia'yı alarak, direnmek için sokağa çıktı. Beykoz'da Anadolu Hisarı önüne geldiğinde yolu kapatan darbeci askerlerin ateşine maruz kalan baba-kız yaralandı.

Polislikten emekliye ayrıldıktan sonra özel şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Gülen, 15 Temmuz 2016'da İstanbul Beykoz'da arkadaşlarıyla otururken darbe girişiminden haberdar oldu.

MANİSA (AA) - İBRAHİM KAHRIMAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da hainlerin açtığı ateş sonucu doğum gününde sırtından ve bacağından yaralanan Manisalı gazi Mustafa Gülen, yaşadığı o geceyi unutamıyor.

Yaralanmasına sebep olan kurşunu halen vücudunda taşıyan Mustafa Gülen, o gece yaşadıklarını unutamıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Gülen, kalkışmayı öğrenir öğrenmez direnmek için tabancasını ve mermilerinin alıp dışarı çıkmaya karar verdiğini belirtti.

Gülen, "Daha sonra içimden bir ses 'Mustafa, o askeri üniformaya nasıl ateş edeceksin, o elbise bizim için şeref.' dedi. İçime gelen bu serinlikle aldıklarımı tekrar eve bıraktım." ifadelerini kullandı.

Motosiklete binip kızıyla Anadolu Hisarı'na kadar gittiklerini anlatan Gülen, "Anadolu Hisarı'na vardığımda sela okunmaya başladı. Selayı duyunca yüreğim cız etti. 'Eyvah vatan elden gidiyor.' dedim. Hoca da öyle güzel okuyor ki duygulanmamak elde değil. Gözümden yaşlar döküldü." diye konuştu.

Yolu trafiğe kapatan askerlere yaklaşarak onları darbeden vazgeçirmeye çalıştığını dile getiren Gülen, şöyle devam etti:

"Askerlere 'Silahı bize doğrultmuş vaziyettesiniz ya sizin memleketinizde de sizin anne babanıza başka askerler aynen bu şekilde silah doğrultuyorsa. Siz bizim evlatlarımızsınız.' dedim. Çocuklar silahlarını indirdiler. Aralarından biri 'Biz babamıza silah çekmeyiz.' dedi ve bana sarıldı."