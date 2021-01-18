HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doğum gününde hayatını kaybetti

Doğum gününde hayatını kaybetti

18.01.2021 18:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 13.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 13. kattan betona zemine düşen çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 234. Sokak’ta meydana gelen olayda, H.S. (14) oturdukları apartmanın 13. katındaki yangın merdiveninden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk yaptıkları müdahalenin ardından H.S.’yi hastaneye kaldırdı. Çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden H.S.’nin bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayın meydana geldiği apartmanda inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler
Sağlık Bakanı Koca'dan Uysal'a teşekkürSağlık Bakanı Koca'dan Uysal'a teşekkür
39 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 39?39 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 39?
1/

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı

Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

İngiltere'de çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü atlatanların 3'te birinde tespit edildi

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü atlatanların 3'te birinde tespit edildi

18 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

18 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Pakdemirli yerli elektrikli traktör için tarih verdi

Bakan Pakdemirli yerli elektrikli traktör için tarih verdi

Sağlık Bakanı Koca: Sayın Gültekin Uysal Beyefendi'ye teşekkür ediyorum

Sağlık Bakanı Koca'dan Uysal'a teşekkür

'9 kişi çığ altında kaldı' iddiasına Van Valiliği'nden açıklama

'9 kişi çığ altında kaldı' iddiasına Valilik'ten açıklama

Samsun merkezli 4 ilde enerji nakil hatları kablosu hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı

4 ilde kablo hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.