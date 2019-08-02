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Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 14:18 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, 3 gün önce doğum gününde evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Nasullah Çelik (13), her yerde aranıyor.

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Mahir ALAN- Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 3 gün önce doğum gününde evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Nasullah Çelik (13), her yerde aranıyor. İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in talimatıyla Hüseyin'i bulmak için özel ekip kuruldu.
Doğum günü olan Çarşamba günü Esentepe Mahallesi'ndeki evine pasta alarak gelen ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Hüseyin Nasullah Çelik, öğlene doğru evden ayrıldı. Ailesinin son olarak saat 11.30'da cep telefonu ile görüştüğü Hüseyin'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, tüm çabalarına rağmen Hüseyin'e ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Hüseyin'in izine rastlayamadı.
İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in talimatıyla özel ekip kurularak Çelik'i aramak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin takip ettiği cep telefonu sinyaline son olarak Hasancık beldesine bağlı Serhatlı köyündeki Kınıklı Gölü yakınlarında ulaşıldığı belirlendi. Bunun üzerine dün dalgıç polisler gölette arama yaparken, jandarma ekipleri de drone yardımı ile kırsal alanda arama çalışmaları başlattı.
'DOĞUM GÜNÜ PASTASI HALEN DOLAPTA DURUYOR'
Doğum gününü kutlamak için beklerken oğlunun kaybolduğunu söyleyen anne Saliha Çelik, gözyaşı dökerek yetkililerden yardım istedi. Oğlunun eve dönmesi için çağrıda bulunan Salihe Çelik, "Çarşamba günü sabah tost yaptım. 'Akşama erken gel, doğum gününü kutlayacağız' dedim. 'Tamam anne' dedi, ilacını da içtikten sonra dışarı çıktı. Saat 11.30'da kendisini aradık, konuştuk. Ondan sonra aradığımızda telefonu kapalıydı. Üç gündür çocuğuma ulaşamıyorum. Çocuğum iyi bir çocuktu hiçbir sıkıntısı yoktu. Hatta kaybolduğu gün çocuğumun doğum günüydü pastasını bile kendi almıştı. Çocuğumun pastası halen dolapta duruyor, bekliyorum ki gelsin, Hüseyin gel artık. Oğlum neredeysen gel, eğer beni duyuyorsan birilerine ulaş oğlum. Kayıp ilanını verdik polis ve jandarma arıyor. Sadece sana sarılacağım sadece seni öpüp koklayacağım. Kimseye de bir şey dedirtmeyeceğim. Herkes senin için üzülüyor, ağlıyor, oğlum hepimiz senin için perişan olduk. Ne olur bu annene merhamet et gel oğlum. En son oğlumu Hasancık orda telefon sinyaline ulaşılmış orda arama yapılıyor. Dalgıçlarla, drone ile arama yapılıyor. Evlere tek tek girip bakmışlar. Çocuğumu görenler varsa lütfen arasın" dedi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DEVRE GİRDİ
İçişleri Bakanlığı'nın da devreye girdiğini ve şu an polislerin çalışma yaptığını belirten dayı İsmet Tunç ise "3 gündür arıyoruz. Şu anda İçişleri Bakanlığı devrede. Polislerimiz çalışma yapıyor. 3 gündür perişan bir haldeyiz, son görülen yer Hasancık mevkiinde orada da sinyal kesilmiş gölün orada. Şu anda arama çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.
Güvenlik güçlerinin hem havadan hem karadan arama çalışmalarının kesintisiz olarak devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyorDoğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyorDoğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyorDoğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

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