Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor (2)

CESEDİNE ULAŞILDI

Adıyaman'da, 3 gün önce doğum gününde evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Nasullah Çelik (13), Kömür Beldesi'ne bağlı Bölükyaya köyü yakınlarında yol kenarında bıçaklanmış halde ölü bulundu. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Çelik'in cesedi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili bağlantısı olduğu öne sürülen ve Antalya'da bir pansiyonda yakalanan M.Ç. ise sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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