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Doğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 15:20 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da, doğum gününde kaybolduktan 3 gün sonra yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Hüseyin Nasullah Çelik(13) gözyaşları içinde toprağa verildi.

Doğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)- ADIYAMAN’da, doğum gününde kaybolduktan 3 gün sonra yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Hüseyin Nasullah Çelik(13) gözyaşları içinde toprağa verildi. Cinayetin ardından kaçtığı Antalya'da yakalanan M.Ç.'nin (36) çocuğu öldürüp, yol kenarına attığını söylediği öğrenildi.
Doğum günü olan Çarşamba günü Esentepe Mahallesi'ndeki evine pasta alıp gelen ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Hüseyin Nasullah Çelik, öğle saatlerinde evden çıktı. Ailesinin son olarak saat 11.30'da cep telefonu ile görüştüğü Hüseyin'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, tüm çabalarına rağmen Hüseyin'e ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Hüseyin'in izine rastlayamadı. İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in talimatıyla özel ekip kurularak, küçük çocuğu aramak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
İTİRAF ETTİ
Özel ekip, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda Hüseyin Nasullah Çelik'in son olarak aynı mahallede yaşayan M.Ç. ile görüldüğünü belirlendi. Çocuğun kaybolmasının ardından Antalya'ya gittiği belirlenen M.Ç., burada yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan M.Ç., Hüseyin Nasullah Çelik’i öldürdüğünü ve çocuğun cansız bedenini Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla köyü yakınlarında yol kenarına attığını itiraf etti.
CESEDİ YOL KENARINDA BULUNDU
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma ekipleri, M.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda yaptıkları araştırmayla Hasan Hüseyin Çelik'in cansız bedenini yol kenarında buldu. Çocuğun 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedinin atıldığı belirlendi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hüseyin'in cenazesi bugün Adıyaman merkezdeki Yeni Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazede acılı aile gözyaşlarına boğuldu.
Öte yandan M.Ç., Antalya'dan özel ekip tarafından, Adıyaman’a getirildi.
FOTOĞRAFLI

Doğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildiDoğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildiDoğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildi

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