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Doğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

DENİZİ İZLERKEN YAKALANDI Adıyaman'da, 4 gün önce doğum gününde Hüseyin Nasullah Çelik'i (13), bıçaklayarak öldürüp yol kenarına attığı iddia edilen Murat Ç.(36), Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilin'de denizi izlerken ayağında terlik, üzerinde kapri pantolon ve tişörtle yakalandı.

Doğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildi (2)

DENİZİ İZLERKEN YAKALANDI
Adıyaman'da, 4 gün önce doğum gününde Hüseyin Nasullah Çelik'i (13), bıçaklayarak öldürüp yol kenarına attığı iddia edilen Murat Ç.(36), Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilin'de denizi izlerken ayağında terlik, üzerinde kapri pantolon ve tişörtle yakalandı.
Adıyaman'da doğum günü olan 31 Temmuz Çarşamba günü Esentepe Mahallesi'ndeki evine pasta alarak gelen ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Hüseyin Nasullah Çelik, öğlene doğru evden ayrıldı. Ailesinin son olarak saat 11.30'da cep telefonu ile görüştüğü Hüseyin'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, tüm çabalarına rağmen Hüseyin'e ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Hüseyin'in izine rastlayamadı.
İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in talimatıyla özel ekip kurularak Hüseyin Nasullah Çelik'i aramak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin takip ettiği cep telefonu sinyaline son olarak Hasancık beldesine bağlı Serhatlı köyündeki Kınıklı Gölü yakınlarında ulaşıldığı belirlendi. Bunun üzerine önceki gün dalgıç polisler gölette arama yaparken, jandarma ekipleri de drone yardımı ile kırsal alanda arama yaptı.
YOL KENARINDA BIÇAKLANMIŞ CESEDİ BULUNDU
Ekipler, dün Kömür Beldesi'ne bağlı Bölükyaya köyü yakınlarında yol kenarında Hüseyin Nasullah Çelik'i bıçaklanmış halde ölü buldu. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Çelik'in cesedi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
KATİL ZANLISI DENİZİ İZLERKEN YAKALANDI
Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, Hüseyin Nasullah Çelik'in katil zanlısının cinsel istismar suçunda kaydı bulunan Murat Ç. olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Murat Ç.'nin, Mardin, Batman ve son olarak Antalya'da olduğunu tespit etti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nün dün bilgi vermesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonu sinyalinde şüphelinin Konyaaltı sahilinde olduğunu tespit eden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sahilde inceleme yaptı. Polis ekipleri, Murat Ç.'yi dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde ayağında terlik, üzerinde kapri pantolon ve tişörtle denizi izlerken yakaladı.
Murat Ç., Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Murat Ç, sorgulanmak üzere karayoluyla Adıyaman'a götürüldü.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
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Doğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildi (2)Doğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildi (2)Doğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildi (2)Doğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildi (2)

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