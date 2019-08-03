Doğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildi (2)

DENİZİ İZLERKEN YAKALANDI

Adıyaman'da, 4 gün önce doğum gününde Hüseyin Nasullah Çelik'i (13), bıçaklayarak öldürüp yol kenarına attığı iddia edilen Murat Ç.(36), Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilin'de denizi izlerken ayağında terlik, üzerinde kapri pantolon ve tişörtle yakalandı.

Adıyaman'da doğum günü olan 31 Temmuz Çarşamba günü Esentepe Mahallesi'ndeki evine pasta alarak gelen ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Hüseyin Nasullah Çelik, öğlene doğru evden ayrıldı. Ailesinin son olarak saat 11.30'da cep telefonu ile görüştüğü Hüseyin'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, tüm çabalarına rağmen Hüseyin'e ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Hüseyin'in izine rastlayamadı.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in talimatıyla özel ekip kurularak Hüseyin Nasullah Çelik'i aramak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin takip ettiği cep telefonu sinyaline son olarak Hasancık beldesine bağlı Serhatlı köyündeki Kınıklı Gölü yakınlarında ulaşıldığı belirlendi. Bunun üzerine önceki gün dalgıç polisler gölette arama yaparken, jandarma ekipleri de drone yardımı ile kırsal alanda arama yaptı.