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Doğum gününde öldürülen Hüseyin'in cinayet zanlısı Adıyaman'a getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 07:50 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, doğum gününde kaybolan, cesedi yol kenarında bulunan Hüseyin Nasullah Çelik'i (13), bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesi ile Antalya'da gözaltına alınan Murat Ç.

Doğum gününde öldürülen Hüseyin'in cinayet zanlısı Adıyaman'a getirildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, doğum gününde kaybolan, cesedi yol kenarında bulunan Hüseyin Nasullah Çelik'i (13), bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesi ile Antalya'da gözaltına alınan Murat Ç. (36), Adıyaman'a getirildi.
Doğum günü olan Çarşamba günü, evden çıkan ve bir daha haber alınmayan Hüseyin Nasullah Çelik' in cansız bedeni Kahta ilçesinde yol kenarında bulundu. Küçük çocuğu kaçırdığı ve bıçaklayarak öldürüp yol kenarına attığı iddia edilen Murat Ç. (36), Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda denizi izlerken yakalandı. Verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen Murat Ç., Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından Adıyaman polisine teslim edildi. Sorgulanmak üzere kente getirilen şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Doğum gününde öldürülen Hüseyin'in cinayet zanlısı Adıyaman'a getirildiDoğum gününde öldürülen Hüseyin'in cinayet zanlısı Adıyaman'a getirildi

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