Doğum gününde öldürülen Hüseyin'in cinayet zanlısı Adıyaman'a getirildi (2)

OĞLUNUN KATİL ZANLISINA İDAM İSTEDİ

Adıyaman'da, doğum gününde evden çıkan ve 3 gün sonra cesedi yol kenarında bulunan 13 yaşındaki Hüseyin Nasullah Çelik'i öldüren ve Antalya'da yakalanan Murat Ç.'nin (36) adliyeye sevk edileceğini öğrenen bir grup vatandaş ve Çelik ailesi yolu kapattı. Kalabalık daha sonra emniyet müdürlüğüne kadar yürürken anne Saliha Çelik, Murat Ç.’nin idam edilmesini istediklerini söyledi.

Doğum günü olan geçtiğimiz Çarşamba günü Esentepe Mahallesi'ndeki evine pasta alarak gelen ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Hüseyin Nasullah Çelik, öğleye doğru evden ayrıldı ve ailesi bir daha haber alamadı. Aile, Hüseyin'e ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Hüseyin'in son olarak aynı mahallede yaşayan Murat Ç. ile görüldüğünü belirledi. Polis, Murat Ç.’nin Antalya’da olduğunu belirledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Murat Ç., burada verdiği ilk ifadesinde Hüseyin Nasullah Çelik’i öldürdüğünü itiraf ederek cesedi attığı yeri söyledi. Ekipler yaptıkları araştırmada küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı.