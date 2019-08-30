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Doğum gününde ölen Zeynep, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:25 | Son Güncelleme

  DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, iddiaya göre arkadaşı Umut K.'nın (17) elindeki pompalı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu doğum gününde ölen lise öğrencisi Zeynep Atagün (17), gözyaşları arasında toprağa verildi.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, iddiaya göre arkadaşı Umut K.'nın (17) elindeki pompalı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu doğum gününde ölen lise öğrencisi Zeynep Atagün (17), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün (perşembe) saat 20.00 sıralarında, Kaklık Mahallesi Şehit Eyüp Altın Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Umut K., yakın arkadaşı Zeynep Atagün'ü doğum gününü kutlamak için evine çağırdı. Ailesinin de evde başka bir odada bulunduğu sırada Umut K., babasına ait pompalı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada tüfek, iddiaya göre kazayla ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Zeynep Atagün, başından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Atagün'ün yaşamını yitirdiği belirledi. Acı haberi alan ve olay yerine gelen Atagün'ün yakınları, sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep Atagün'ün cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Umut K. ise gözaltına alındı.
TABUTUNA GELİNLİK ÖRTÜLDÜ
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'ndan yakınları tarafından bugün alınan Atagün'ün cenazesi, cenaze aracıyla, yaşadığı eve götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Kaklık Mahalle Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Baba Mevlüt Atagün ve anne Songül Atagün, üzerine gelinlik örtülen kızlarının tabutunun başında gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zeynep Atagün, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan Umut K., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Umut K.'nın ilk ifadesinde önce Atagün'ün tüfekle intihar ettiğini, daha sonra yanlışlıkla tetiğe dokunduğunu söylediği ve çok pişman olduğunu dile getirdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Cenaze namazından görüntü
- Cenaze namazına katılan vatandaşlardan görüntü
- Atagün'ün tabutundan görüntü
- Atagün'ün tabutunun taşınması
- Zeynep Atagün'ün fotoğrafı
- Umut K.'nın fotoğrafı

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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