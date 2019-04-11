MAGAZİN

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2019 10:59 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Elle Fanning, dün doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Parti sonrası mekan çıkışı rüzgarın azizliğine uğrayan Fanning, zor dakikalar yaşadı...

Elle Fanning

Hollywood’un yükselen yıldızlarından Elle Fanning, dün Hollywood’daki Craig’s adlı bir mekanda arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.
Parti için sezonun trendi retro, çiçek desenli, sırt dekolteli mini bir elbise giyen Fanning, çantada Chanel, ayakkabıda ise Miu Miu pembe sandalet tercih etti.
Beyaz perdede ilk kez Benim Adım Sam filmiyle karşımıza çıkan Elle Fanning, parti çıkışı, kapıda bekleyen magazin basını ile karşılaştı ama bu onun için pek iyi olmadı.
Zira sert esen rüzgar genç oyuncuya zor anlar yaşattı.
Kariyerini emin adımlarla ileriye taşımaya devam eden Fanning öyle bir rüzgara yakalandı ki, arabasına gidene kadar bir yandan saçlarını toparlamaya, bir yandan da havalanan eteğini tutmaya çalıştı.
Arasabına bindiğinde ise askıları düşen elbisesini düzeltmekle uğraştı…
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Anahtar Kelimeler:
Elle Fanning rüzgar

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