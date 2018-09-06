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Doğum gününde tokat sürprizi

İLGİNÇ HABERLER  | 06.09.2018 13:59 | Son Güncelleme

Doğum günü etkinliğinde kayda görüntüde, arkadaşının yaptığı şakaya tokatla karşılık veren genç izleyenleri güldürdü.

Sosyal medyada yayılan görüntü izleyenleri güldürdü. Kendi çaplarında doğum günü etkinliği düzenleyen gençler, aralarında şakalaşmak isterken oluşan yanlış anlama ilginç görüntü oluşturdu.

Fotoğraf çekilmek için poz verilirken yaşanan olayda, arkadaşının yaptığı el şakasını diğer yanındaki arkadaşının yaptığını düşünen genç, bir anlık karışıklığa neden oluyor. İşte o güldüren görüntü.

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doğum günü Tokat eğlence viral

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