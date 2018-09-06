Doğum gününde tokat sürprizi

Sosyal medyada yayılan görüntü izleyenleri güldürdü. Kendi çaplarında doğum günü etkinliği düzenleyen gençler, aralarında şakalaşmak isterken oluşan yanlış anlama ilginç görüntü oluşturdu.

Fotoğraf çekilmek için poz verilirken yaşanan olayda, arkadaşının yaptığı el şakasını diğer yanındaki arkadaşının yaptığını düşünen genç, bir anlık karışıklığa neden oluyor. İşte o güldüren görüntü.

