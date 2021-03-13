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Doğum gününe 1 hafta kala erkek arkadaşı tarafından öldürülen Bensu, son yolculuğuna uğurlandı

13.03.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Milas ilçesinde erkek arkadaşı Serhat K.

Muğla’nın Milas ilçesinde erkek arkadaşı Serhat K. tarafından silahla öldürülen Bensu Narlı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Milas ilçesi Burgaz Mahallesinde dün akşam eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 23 yaşındaki Bensu Narlı için, Güllük Mahallesi Güllük Camisi’nde tören düzenlendi. Baba ocağında helallik alınmasının ardından Güllük Camisine getirilen 23 yaşındaki Bensu Narlı’nın cenaze namazı ikindi namazından sonra kılındı.
Cenaze törenine Bensu Narlı’nın arkadaşları, ailesi ve yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından genç kadının cenazesi Güllük Mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bilindiği gibi, dün akşam Serhat K., Milas’ın Burgaz Mahallesi’nde annesi ile birlikte yaşayan kız arkadaşı Bensu Narlı’nın evine konuşmak içini gitmişti. Yanında getirdiği silahını kapıda bırakan katil zanlısı, Bensu Narlı ile konuşmasının ardından kapıda bıraktığı silahını alarak Bensu Narlı’nın kalbine tek el ateş ederek ölümüne sebep olmuştu. Serhat K., olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra Milas - Söke karayolu üzerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Katil zanlısının sorgusu devam ediyor.

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