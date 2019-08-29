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Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını kazara öldürdüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 22:00 | Son Güncelleme

Denizli'de oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 17 yaşındaki kız arkadaşını öldürdüğü öne sürülen genç, gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde bir gencin, doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kazara öldürdüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, U.K (17), kız arkadaşı Z.A'yı (17) doğum gününü kutlamak için Kaklık Mahallesi Şehit Eyüp Altun Caddesi'ndeki evlerine çağırdı.

Ailesinin başka odada olduğu sırada U.K'nın oynamaya başladığı babasına ait pompalı tüfek, bir anda ateş aldı. Z.A, başından vuruldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, Z.A'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Eve gelen jandarma ekipleri U.K'yi gözaltına aldı.

U.K'nin ilk ifadesinde, kız arkadaşına tüfeği gösterdiği sırada kazayla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

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doğum günü Jandarma kutlama pasta pompalı tüfek

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