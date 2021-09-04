Doğum gününe ünlü akını olan Evrim Yaşlak kimdir?

Evo Holding kurucularından Evrim Yaşlak ile kardeşi Evren Yaşlak'ın koordine ettiği partide Evrim Yaşlak'ın elbisesi Aydın Göynü imzası taşırken, pastası da özel olarak hazırlandı.

Yaklaşık 60 özel davetlinin katılımıyla yapılan doğum günü partisini, menajer Kadir Mıhçı ve Teo Demir, özel olarak organize etti.

Evrim Yaşlak’ın doğum günü partisinde, erkek kardeşi Evren Yaşlak 50 bin TL’lik saat hediye etti. Yaşlak’ın yakın dostları olan Oktay Ertuğrul, Umut Akyürek, Ayça Gürsaçer ve Seren Uzun gecede sahne aldı. Öte yandan gecenin tüm video ve resimlerini de ünlü fotoğrafçı Levent Çekiç üstlendi.

Evrim Yaşlak’ın doğum gününe, Best model of Turkey menajeri Aydın Güler, Best model of Turkey 2018 birincisi Ulaş Özgür Arslan, Didem Delen, Yeşim Akıncı, Melek Balkan, Songül Estetik sahibi Songül Güney, Den Den Grup sahibi Tamer Köseoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Kobi Türkiye sahibi Koray Aksu, Özkan Aydoğanoğlu, Oksana Kuznetsova, Mine Şen, İlker Uzunalan, Cafer Andıç, Levent Çekiç, Ferhat Göktaşlar, Eda Kozat, Omar Şahin, Arda Ok, Avukat Atakan Karataş, Aşkın Şengün, İlhan Arık, Avukat Elif Nur Çetinkaya, Cenk Kökan, Tuğçe Akdemir, Murat Dede, Zafer Tokgöz, Hatice Bedir katıldı.

EVRİM YAŞLAK KİMDİR?

24 Ağustos 1979’da İstanbul'da doğan Evo Şirketler Grubunun kuruculularından Evrim Yaşlak, Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni, Evo Medya PR ve Fikir Atölyesi'nin yönetim kurulu başkan yardımcılığını yürütüyor.



