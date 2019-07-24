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Doğum gününü kutlamaya hazırlanan Havvanur traktörün altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 21:25 | Son Güncelleme

BURDUR’un Ağlasun ilçesinde yarın doğum gününü kutlamaya hazırlanan Havvanur Gökberber (15), iddiaya göre kullandığı traktörle şarampole yuvarlanıp, yaşamını yitirdi. Kızının doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, ölümüyle büyük üzüntü yaşayan anne Güllü Gökberber, olay yerinde, “Pastalar kesecektik.

Doğum gününü kutlamaya hazırlanan Havvanur traktörün altında can verdi

Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur), (DHA)- BURDUR’un Ağlasun ilçesinde yarın doğum gününü kutlamaya hazırlanan Havvanur Gökberber (15), iddiaya göre kullandığı traktörle şarampole yuvarlanıp, yaşamını yitirdi. Kızının doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, ölümüyle büyük üzüntü yaşayan anne Güllü Gökberber, olay yerinde, “Pastalar kesecektik. Niye bizi bırakıp gittin?” diye feryat etti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Ağlasun ilçesine bağlı Yazır köyü Karaenik mevkisinde meydana geldi. Hayvancılık yapan ailesiyle oturan Isparta 15 Temmuz Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Havvanur Gökberber, köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki karayolu ayrımına gelen babasını karşılamak istedi.
İddiaya göre annesinin uyarılarına rağmen dedesine ait 32 HA 604 plakalı traktörü çalıştıran Havvanur Gökberber, yola çıktı. Yaklaşık 10 metre ilerleyen Havvanur Gökberber, traktörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan traktör şarampole yuvarlanırken, Havvanur Gökberber aracın altında kaldı. Olayı gören annesi ve diğer yakınları Havvanur’un yardımına koştu. Haber verilen polis ve sağlık ekipleri de köye geldi. Yapılan incelemede Havvanur Gökberber’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
DOĞUM GÜNÜ İÇİN HAZIRLIK YAPMIŞTI
25 Temmuz’da 16’ncı yaşına gireceği öğrenilen Havvanur Gökberber’in dün ailesiyle Isparta’ya gidip kendisine elbise ve kol saati aldığı belirtildi. Kızının doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, ölümüyle büyük üzüntü yaşayan anne Güllü Gökberber, olay yerinde, “Pastalar kesecektik. Niye bizi bırakıp gittin?” diye feryat etti.
Havvanur Gökberber’in cenazesi yapılan incelemenin ardından Ağlasun Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Doğum gününü kutlamaya hazırlanan Havvanur traktörün altında can verdiDoğum gününü kutlamaya hazırlanan Havvanur traktörün altında can verdiDoğum gününü kutlamaya hazırlanan Havvanur traktörün altında can verdi

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