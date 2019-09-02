Doğum gününü kutlamaya hazırlanırken gölette boğuldu, 1 kişi de kayıp

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, gölete giren Samet Sefa Sezgin (18) boğulurken, Akın Karga (43) ise suda kayboldu. Yaşamını yitirden Sezgin'in yarın doğum günü olduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Kula'ya bağlı Yurtbaşı Mahallesi'ne yapılan yeni sulama göletinde meydana geldi. Gölete gezmeye gelen Samet Sefa Sezgin ve Akın Karga, göletin yakınında biraz oturduktan sonrasuya girdi. Havanın rüzgarlı ve suyun akıntılı olması sebebiyle, Sezgin ve Karga bir süre sonra çırpınmaya başladı. Suda mücadele veren iki kişiyi gören çevredeki bir kişi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, suyun üstünde bulunan bir kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sudan çıkarılan kişinin boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin Samet Sefa Sezgin olduğu öğrenilirken, Akın Karga'nın cesedinin hala kayıp olduğu belirtildi. AFAD ve İzmir Polis Arama Kurtarma ekiplerine bağlı dalgıç polislerinin akşam saatlerine kadar süren arama çalışmalarında Karga bulunamazken, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarının yarın saban devam etmek üzere ara verildi.

YARIN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Olaydan haberdan olup gölete gelen Samet Sefa Sezgin ve Akın Karga'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Yaşamını yitirden Sezgin'in yarın doğum günü olduğu öğrenildi. Sezgin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

