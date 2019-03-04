Doğum gününü yine kimsesiz çocuklarla kutladı

Artvinli hayırsever iş adamı Nedim Koyuncu, doğum gününü çocuk evlerinde kalan çocuklarla bu kez Rize’nin doğal güzellikleriyle ünlü Çamlıhemşin’in Ayder Yaylası’nda kutladı.

Nedim Koyuncu, 45. doğum gününe girerken, doğum gününü geçen yıl olduğu gibi bu yılda yine kimsesiz çocuklarla geçirdi. Koyuncu, Artvin Valiliğinin izniyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan yaşları 12 ile 18 arasında 35 çocuk ile 14 kurum çalışanı için 2 günlük gezi düzenledi. Çamlıhemşin’deki bir otelde konaklayan çocuklara burada büyük bir sürpriz yaptı. Hopalı ünlü sanatçı Salih Yılmaz tarafından konser verildi. Ayrıca yöresel sanatçıların tulum eşliğinde çaldığı birbirinden güzel şarkı ve türkülerle doyasıya horun oynadılar. Gezinin ikinci gününde çocuklar kar yağışı altında kartopu oynayan çocuklar, naylon poşet, kızak ve şambrellerle kayarak karın ve kış mevsiminin tadını çıkarma fırsatı bularak doyasıya eğlendiler.

Nedim Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez doğum günü geçen yıl Batum’da kimsesiz çocuklarla kutladığını belirterek “Geçen yıl eşimle aldığım kararla doğum gününü kimsesiz çocuklarla kutlama kararı almıştık. Geçen yıl Artvin Valiliği’nin izinleriyle yine 36 çocuğumuzu Gürcistan’ın Batum şehrine iki gün süren bir gezi programı düzenledik. Çocukların çok mutlu olduklarını görünce bu yılda doğum günümü yine bu özel çocuklarla kutlamak istedim. Artvin Valiliğimizin izinleriyle 35 çocuğumuzu otobüslerle Artvin’den alarak iki gün günlük Rize’nin ünlü Çamlıhemşin ilçesine gezi programı düzenledik. Çocuklarımız burada çok güzel vakit geçirdiklerine inanıyorum. Onlara konserler ve çeşitli eğlenceler düzenleyerek hoş vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştık” dedi.

Eşini çok sevdiğini belirten Koyuncu, evlilik yıldönümlerinde de huzur evlerinde kalan yaşlılarla kutlamak istediğini de kaydetti. Devletin ve hükümetin çocuklara sahip çıktığını ve en iyi şekilde hayata hazırladığını belirten Koyuncu, ”Bizlerinde vatandaş olarak, birey olarak üzerimize düşen görevler var. Farkındalık oluşturmak istedim. Çocuklarımızı çok seviyoruz ve onlara çok değer veriyoruz. Çocuklarımız ülkemizin geleceğidir. Hayatımda ikinci kez doğum günü kutladım. Bu çocuklar mutlu oldukça ben de mutlu oldum. Bundan sonra her doğum günümü bu şekilde kutlayacağım. Ayrıca yılın çeşitli zamanlarında bu çocuklarla bir araya gelerek annesiz babasız olmanın onlar üzerindeki ağırlığını azaltamaya çalışıyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olan Artvin Valiliğimiz ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.