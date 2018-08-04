Engin Hepileri ve 7 aylık hamile eşi Beyza Şekerci, Doğulu’nun konserinde yerini aldı.
Doğum için gün sayıyor
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ebeklerine henüz isim bulamadıklarını söyleyen Engin Hepileri; “Daha belli olmadı, varsa isim öneriniz alırız. Keşke kendi karar verebilse ismine diyoruz ama olmuyor” dedi. Konser sırasında çiftin yanına gelen Kenan Doğulu, Şekerci’nin karnını öptü.
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ebeklerine henüz isim bulamadıklarını söyleyen Engin Hepileri; “Daha belli olmadı, varsa isim öneriniz alırız. Keşke kendi karar verebilse ismine diyoruz ama olmuyor” dedi. Konser sırasında çiftin yanına gelen Kenan Doğulu, Şekerci’nin karnını öptü.
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