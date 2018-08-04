MAGAZİN

Doğum için gün sayıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2018 14:50 | Son Güncelleme

Kenan Doğulu, önceki akşam Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu.

Engin Hepileri ve 7 aylık hamile eşi Beyza Şekerci, Doğulu’nun konserinde yerini aldı.

Doğum için gün sayıyor

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ebeklerine henüz isim bulamadıklarını söyleyen Engin Hepileri; “Daha belli olmadı, varsa isim öneriniz alırız. Keşke kendi karar verebilse ismine diyoruz ama olmuyor” dedi. Konser sırasında çiftin yanına gelen Kenan Doğulu, Şekerci’nin karnını öptü.
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ebeklerine henüz isim bulamadıklarını söyleyen Engin Hepileri; “Daha belli olmadı, varsa isim öneriniz alırız. Keşke kendi karar verebilse ismine diyoruz ama olmuyor” dedi. Konser sırasında çiftin yanına gelen Kenan Doğulu, Şekerci’nin karnını öptü.
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engin hepileri Beyza Şekerci kenana doğulu konseri

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