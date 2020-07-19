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Doğum ihbarına giden ambulansa kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2020 16:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, doğum ihbarına giden ambulansa tabancayla 8 el ateş açan R.T., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. R.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doğum ihbarına giden ambulansa kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

Olay, 13 Temmuz'da Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir anne adayının doğumu başlayınca yakınları ambulans çağırdı. Sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans, mahalleye geldiği sırada, görevliler yol kenarında motosikletiyle bekleyen bir kişiyi kadının yakını zannetti. Bunun üzerine ambulans durdu. Ancak kimliği belirsiz kişi, sağlık personeline, "Neden yanımda durdunuz?" diye çıkıştı. Hasta yakını zannedildiği söylenmesine rağmen küfür eden şüpheli ile sağlık personeli arasında tartışma çıktı. Bu sırada şüpheli, görevlilere tabanca çekti. Ambulans sürücüsü, hızla olay yerinden ayrıldı. Şüpheli ise ambulansın arkasından kurşun yağdırıp, motosikletiyle kaçtı.

Doğum ihbarına giden ambulansa kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

Olayın ardından Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla kimliği tespit edilen R.T., polis ekiplerince 15 Temmuz günü adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aynı gün emniyetteki sorgusu tamamlanan R.T., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA

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