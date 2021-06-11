Doğum kilolarından eser kalmadı! Cansu Tosun fit haliyle göz kamaştırdı

Küçük Hanımefendi, Kayıp Şehir gibi dizilerde sergilediği oyunculuk performansı ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Cansu Tosun, bir süredir ekranlarda uzakta hayat sürüyor. Anne olduktan sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu, eşi Erkan Kolçak Köstengil ve oğlu ile tatil sezonunu açtı. Geçtiğimiz temmuz ayında anne olan Tosun'un doğum kilolarından eser kalmadı.

Cansu Tosun fit vücudu ve cesur pozları ile düşman çatlattı!

Meslektaşı Erkan Kolçak Köstengil ile 2018 yılında hayatını birleştiren Cansu Tosun, tatil sezonunu açtı.

Oyuncu çift geçtiğimiz yıl temmuz ayında oğulları Marsel'i kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamışlardı.

Ekranlara ara verdi Anne olmasının ardından ekranlara bir süre ara veren ünlü oyuncu İnstagram hesabından sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor.

Tatil sezonunu açtı 33 yaşındaki ünlü oyuncu ailesi ile birlikte Antalya'da tatilin keyfini çıkarıyor.

Cesur pozlar verdi Tatilde de sosyal medyadan paylaşım yapmayı aksatmayan oyuncu objektif karşısına geçerek cesur pozlar verdi.

Doğum kilolarından kurtuldu Öte yandan takipçilerinin beğenisine sunduğu karelerde doğum kilolarından kısa sürede kurtulduğunu gözler önüne seren Tosun'un paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Setlerden uzak durmadı Ekranlardan uzak dursa da setlerden pek uzak kalamayan oyuncu sık sık eşinin rol aldığı dizi 'Çukur'un setinden bu kareleri yayınlamıştı.