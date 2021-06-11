MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doğum kilolarından eser kalmadı! Cansu Tosun fit haliyle göz kamaştırdı

Doğum kilolarından eser kalmadı! Cansu Tosun fit haliyle göz kamaştırdı

11.06.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi gibi oyuncu Erkan Kolçak Köstengil ile 2018 yılında hayatını birleştiren Cansu Tosun, tatil sezonunu açtı. Geçtiğimiz temmuz ayında oğulları Marsel'i kucaklarına alan oyuncu çiftten Tosun'un verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Bikinisi ile cesur pozlar veren ünlü oyuncu fit haliyle göz kamaştırdı.

Küçük Hanımefendi, Kayıp Şehir gibi dizilerde sergilediği oyunculuk performansı ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Cansu Tosun, bir süredir ekranlarda uzakta hayat sürüyor. Anne olduktan sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu, eşi Erkan Kolçak Köstengil ve oğlu ile tatil sezonunu açtı. Geçtiğimiz temmuz ayında anne olan Tosun'un doğum kilolarından eser kalmadı.

Cansu Tosun fit vücudu ve cesur pozları ile düşman çatlattı!

Meslektaşı Erkan Kolçak Köstengil ile 2018 yılında hayatını birleştiren Cansu Tosun, tatil sezonunu açtı.
Oyuncu çift geçtiğimiz yıl temmuz ayında oğulları Marsel'i kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamışlardı.

Ekranlara ara verdi

Ekranlara ara verdi
Anne olmasının ardından ekranlara bir süre ara veren ünlü oyuncu İnstagram hesabından sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor.

Tatil sezonunu açtı

Tatil sezonunu açtı
33 yaşındaki ünlü oyuncu ailesi ile birlikte Antalya'da tatilin keyfini çıkarıyor.

Cesur pozlar verdi

Cesur pozlar verdi
Tatilde de sosyal medyadan paylaşım yapmayı aksatmayan oyuncu objektif karşısına geçerek cesur pozlar verdi.

Doğum kilolarından kurtuldu

Doğum kilolarından kurtuldu
Öte yandan takipçilerinin beğenisine sunduğu karelerde doğum kilolarından kısa sürede kurtulduğunu gözler önüne seren Tosun'un paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Setlerden uzak durmadı

Setlerden uzak durmadı
Ekranlardan uzak dursa da setlerden pek uzak kalamayan oyuncu sık sık eşinin rol aldığı dizi 'Çukur'un setinden bu kareleri yayınlamıştı.

En büyük ilaç o olacaktır

En büyük ilaç o olacaktır
Geçtiğimiz haftalarda oğlu ile bu pozunu yayınlayan oyuncu gönderisinde, "Ailenize, sevdiklerinize sarılın... En büyük ilaç o olacaktır. Biz; sağlıklı, güzel günlerde parklarda buluşup, sohbetler edeceğimiz günlerin hayalini kurduk bile. Sabır..." ifadelerine yer vermişti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cansu Tosun Erkan Kolçak Köstendil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

Vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

Deniz salyası kabusu! İlçede denize girmek yasaklandı

Deniz salyası kabusu! İlçede denize girmek yasaklandı

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

İmamoğlu yeni projeyi duyurdu! Bugünden itibaren geçerli olacak

İmamoğlu yeni projeyi duyurdu! Bugünden itibaren geçerli olacak

Saldırı ihbarı alınan evin önünde önlem

Saldırı ihbarı alınan evin önünde önlem

Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

19 yaşındaki sevgilisinin tangalı fotoğrafını paylaştı!

19 yaşındaki sevgilisinin tangalı fotoğrafını paylaştı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

“Pişman mısın?” sorusuna çarpıcı yanıt

“Pişman mısın?” sorusuna çarpıcı yanıt

Şoke eden final! Diziye veda etti açıklama yaptı

Şoke eden final! Diziye veda etti açıklama yaptı

Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı!

Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.