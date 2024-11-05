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  4. Doğum kilolarından hızla kurtuldu... Ünlü oyuncu Müge Boz bir öğününü paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Doğum kilolarından hızla kurtuldu... Ünlü oyuncu Müge Boz bir öğününü paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.11.2024 11:57
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Ünlü basketbolcu Caner Erdeniz ile mutlu bir evliliği olan Müge Boz, Haziran ayında ikinci kez anne olma heyecanı yaşadı. Vina adından bir kızı olan Müge Boz oğluna ise 'Rika' ismini verdi. Şimdilerde ailecek çıktıkları tatillerden paylaştıkları kareler ile beğeni toplayan Müge Boz doğum kilolarından hızla kurtuldu. Ünlü isim bir öğününü paylaştı, görenler şaşkınlığını gizleyemedi...

Doğum kilolarından hızla kurtuldu... Ünlü oyuncu Müge Boz bir öğününü paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Ünlü oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz, 2019 yılında Barselona'da dünyaevine girmişti. Ünlü çift, aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı.

MÜGE AİLESİ

1 Haziran 2024'te ikinci çocuklarına kavuşan Boz ile Erdeniz, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü çift çocukları Vina ve Rika ile tatilden tatile koşuyor.

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Seyahat etmeyi seven çift tatil kareleriyle de sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Ünlü oyuncu Müge Boz paylaştığı karelerde verdiği kilolarla da adından söz ettirdi.

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KAHVALISINI GÖREN ŞAŞTI KALDI

Doğum sonrası formuna hızla kavuşan Müge Boz bir öğününü de paylaştı. Formunu nasıl koruduğunu gösteren ünlü oyuncunun detoks kahvaltısını görenler şaştı kaldı.

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Ünlü ismin öğününe sosyal medyada; 'bununla doyuyor mu?', 'ben bu kadarı kahvaltı hazırlarken yiyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Boz Caner Erdeniz
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