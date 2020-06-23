KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Doğum Korkuları Nelerdir? Nasıl Yenilir?

Doğum Korkuları Nelerdir? Nasıl Yenilir?

sebboy sebboy
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gebelik dönemindeki veya anne olma planları yapan kadınların büyük bir bölümü doğum korkusu yaşamaktadır.

Doğum Korkuları Nelerdir? Nasıl Yenilir?

Gebelik dönemindeki veya anne olma planları yapan kadınların büyük bir bölümü doğum korkusu yaşamaktadır. Doğumda yaşanacak acı, doğumun bebeğe ya da kendisine zarar vermesi korkusu gibi pek çok doğum korkusu ile karşılaşılmaktadır. Özellikle doğum zamanı yaklaştıkça bu korkunun şiddeti de artmaktadır.

Ancak bu korkunun yersiz olduğunu bilmeli ve buna göre kendinizi doğuma hazırlamalısınız. Unutmamalısınız ki, doğum anı sizin bebeğiniz ile buluşacağınız andır. Ayrıca dünya üstünde sizden başka milyarlarca kadının doğum yaptığını da düşünmeli ve bunda korkulacak bir şey olmadığını aklınızdan çıkarmamalısınız.

Doğum Korkusu Nedir?

hamile

Doğum esnasında yalnız bir ortamda çaresiz kalmaktan korkan anne, bebeğinin başına kötü bir şey gelmesinden çekinir. Bunun yanı sıra doğum başladığı anda doktora ya da hastaneye ulaşamamak da korkular arasında yer almaktadır. Bütün bunların dışında en önemli korkulardan birisi de doğum sırasında yaşanacak acıdır. Normal veya sezaryen doğum fark etmeksizin neredeyse her anne doğum korkusunu belli etmese bile yaşamaktadır.

Normal Doğum Korkusu

Normal doğum, annenin ve bebeğin sağlığının korunması için sıklıkla tercih edilen yöntemlerden birisidir. Ancak genellikle acı eşiği düşük olan kadınlar, normal doğumdan fazlasıyla çekinmektedirler. Çünkü doğum esnasında yaşanacak olan sancılara dayanamayacaklarını düşünmektedirler. Vajinal yol ile doğum yapılmasının sonradan cinsel hayat üstünde olumsuz etkisi olacağı konusunda da endişelere sahip olunabilmektedir.

Normal Doğum İle Alakalı Bilmeniz Gereken Tüm Detaylar: Normal Doğum Rehberi

Sezaryen Doğum Korkusu

Doktorlar ve anneler çoğunlukla normal doğum tercih ederler ancak kimi normal doğum yapılamayan durumlarda cerrahi müdahale ile sezaryene geçiş yapılmaktadır. Bunun yanı sıra normal doğum korkusu yaşayan anne adayları, en baştan sezaryen doğum talebinde de bulunabilirler.

Cerrahi müdahalenin gerçekleşeceği durumlarda ise anne, bir aksilik olduğunu düşünerek paniğe kapılabilmekte ve doğum korkusu yaşayabilmektedir. Ayrıca kendi isteği ile sezaryen tercih eden anneler de doğum esnasında meydana gelebilecek komplikasyonlardan korkmakta ve tek başlarına bilinçleri yerinde bir şekilde ameliyata girmekten çekinmektedirler.

Tokofobi

Doğum korkusunun bir fobiye dönüşmesi olarak bilinen "Tokofobi" de karşılaşılan olgular arasında yer almaktadır. Doğum korkusunun en ileri seviyesi olarak adlandırılan Tokofobi durumunda annenin alkole yönelmesi, kürtaj yaptırmak istemesi ve hatta karnını yumruklayarak bebeğine şiddet göstermesi eğilimleri de mevcuttur.

Durum bu denli ilerlemeden evvel psikolojik olarak kişinin kendini rahatlatması ve kontrol altına alması oldukça önemlidir. Doğum heyecanı nasıl yenilir sorusunun cevabı olarak bebeğinizle ilk kez tanışacağınız anı düşünmenizi tavsiye ederiz. Bu mucizevi olaya odaklanarak o ana kadar geçen sürenin tadını çıkarmayı denemelisiniz.

Doğum Korkusunun Nedenleri Nelerdir?

hamile

1. Kişinin mizacı

Eğer anne adayları zaten kaygı düzeyi yüksek bireylerse, doğum korkusu yaşamaları da daha muhtemeldir. Bu kişilerin bilinmeyen durumlardan daha fazla endişe duyuyor olmaları doğum anı korkularını da artırmaktadır.

2. Anlatılan doğum anıları

Daha önceden doğum yapmış olan kişilerin anlatmış olduğu anılar veya filmlerde görülen korkunç doğum sahneleri, anne adaylarını doğum konusunda daha fazla endişelendirmektedir. Kötü hikayeleri dinleyen ya da izleyen anne adayları, kendi başlarına da benzer durumlar geleceğini düşünerek korkularını körüklemektedirler.

3. Anneliğe hazır olmamak

Beklenmeyen veya erken gebelik durumlarında da anne adayları benzer korkular yaşayabilirler.

Doğum Stresi Nasıl Atılır?

hamile kadınlar

Doğum korkusuyla baş etmenin çeşitli yolları bulunmaktadır. Bu yollara başvurarak kendinizi rahatlatabilir ve kolay bir doğum süreci yaşayabilirsiniz.

1. Doğru bilgi edinin

Doktorunuzdan hamileliğiniz ve doğumunuz ile ilgili doğru bilgi edinmeyi ihmal etmeyin. Unutmayın ki, size sizin hakkınızda en doğru bilgiyi doktorunuz verecektir.

2. Kendinizi tanıyın

Nelerden korktuğunuzu tam manası ile anlayın. Fiziksel ve psikolojik endişelerinizi birbirinden ayırt etmeyi öğrenin.

3. Profesyonel yardım alın

Eğer korkunuz gündelik hayatınızı etkilemeye başlarsa gebelik döneminizde bir psikolog ile görüşmeniz, endişelerinizi yenmeniz konusunda size yardımcı olacaktır.

4. Doğuma güvendiğiniz birisi ile girin

Doğum esnasında yalnız olmayacağını bilmek, anneleri en çok rahatlatan durumlardan birisidir. Bu sebeple eşiniz veya anneniz gibi size güven veren birisi ile doğuma girmenizi öneririz.

5. Doğum videoları izlemeyin

Doğum korkusu her ne kadar genellikle bir bilinmezlik durumundan kaynaklanıyor olsa da, doğum videosu izlemek anne adaylarının daha fazla endişelenmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple doğuma kadar bu tarz videoları izlememek sizin için daha iyi olacaktır.

6. Doğuma hazırlık eğitimlerini araştırın

Günümüzde daha da popüler olmaya başlayan doğuma hazırlık eğitimleri doğum konusundaki korkularınızı yenmenize fayda sağlayacaktır. Bu eğitimlerde yapacağınız egzersizler ve doğum sonrası konusundaki bilinçlendirme sayesinde kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildiSultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Kar gibi beyaz bir cilt için ten açıcı etkili ve doğal yöntemler

Kar gibi beyaz bir cilt için ten açıcı etkili ve doğal yöntemler

Çocukları cinsel istismardan korumak için neler yapılabilir?

Çocukları cinsel istismardan korumak için neler yapılabilir?

Sperm alerjisi: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Sperm alerjisi: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Zamanı durduran 10 farklı kırışıklık maskesi ve tarifleri

Zamanı durduran 10 farklı kırışıklık maskesi ve tarifleri

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Zencefilin faydaları nelerdir?

Zencefilin faydaları nelerdir?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Bit nasıl temizlenir, neden olur?

Bit nasıl temizlenir, neden olur?

Dikkat! Karında şişlik ya da ağrıyla ortaya çıkıyor

Dikkat! Karında şişlik ya da ağrıyla ortaya çıkıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emzirme Memede Sarkmaya Neden Olur mu?

Emzirme Memede Sarkmaya Neden Olur mu?

En Detaylı Tüp Bebek Rehberi: Aşamaları Nelerdir? Nasıl Yapılır?

En Detaylı Tüp Bebek Rehberi: Aşamaları Nelerdir? Nasıl Yapılır?

Doğum Yaptıktan Sonra İlk Adet Ne Zaman Görülür?

Doğum Yaptıktan Sonra İlk Adet Ne Zaman Görülür?

Yumurta Çatlaması Nasıl Anlaşılır? Çatlatma İğnesi Nedir?

Yumurta Çatlaması Nasıl Anlaşılır? Çatlatma İğnesi Nedir?

Çocuklarda ve Bebeklerde Balgam Nasıl Atılır? En Etkili Balgam Söktürücü Yöntemler

Çocuklarda ve Bebeklerde Balgam Nasıl Atılır? En Etkili Balgam Söktürücü Yöntemler

Çocukları Cinsel İstismardan Korumak İçin Neler Yapılabilir?

Çocukları Cinsel İstismardan Korumak İçin Neler Yapılabilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.