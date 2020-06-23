Doğum Korkuları Nelerdir? Nasıl Yenilir?

Gebelik dönemindeki veya anne olma planları yapan kadınların büyük bir bölümü doğum korkusu yaşamaktadır. Doğumda yaşanacak acı, doğumun bebeğe ya da kendisine zarar vermesi korkusu gibi pek çok doğum korkusu ile karşılaşılmaktadır. Özellikle doğum zamanı yaklaştıkça bu korkunun şiddeti de artmaktadır.
Ancak bu korkunun yersiz olduğunu bilmeli ve buna göre kendinizi doğuma hazırlamalısınız. Unutmamalısınız ki, doğum anı sizin bebeğiniz ile buluşacağınız andır. Ayrıca dünya üstünde sizden başka milyarlarca kadının doğum yaptığını da düşünmeli ve bunda korkulacak bir şey olmadığını aklınızdan çıkarmamalısınız.
Doğum esnasında yalnız bir ortamda çaresiz kalmaktan korkan anne, bebeğinin başına kötü bir şey gelmesinden çekinir. Bunun yanı sıra doğum başladığı anda doktora ya da hastaneye ulaşamamak da korkular arasında yer almaktadır. Bütün bunların dışında en önemli korkulardan birisi de doğum sırasında yaşanacak acıdır. Normal veya sezaryen doğum fark etmeksizin neredeyse her anne doğum korkusunu belli etmese bile yaşamaktadır.
Normal doğum, annenin ve bebeğin sağlığının korunması için sıklıkla tercih edilen yöntemlerden birisidir. Ancak genellikle acı eşiği düşük olan kadınlar, normal doğumdan fazlasıyla çekinmektedirler. Çünkü doğum esnasında yaşanacak olan sancılara dayanamayacaklarını düşünmektedirler. Vajinal yol ile doğum yapılmasının sonradan cinsel hayat üstünde olumsuz etkisi olacağı konusunda da endişelere sahip olunabilmektedir.
Normal Doğum İle Alakalı Bilmeniz Gereken Tüm Detaylar: Normal Doğum Rehberi
Doktorlar ve anneler çoğunlukla normal doğum tercih ederler ancak kimi normal doğum yapılamayan durumlarda cerrahi müdahale ile sezaryene geçiş yapılmaktadır. Bunun yanı sıra normal doğum korkusu yaşayan anne adayları, en baştan sezaryen doğum talebinde de bulunabilirler.
Cerrahi müdahalenin gerçekleşeceği durumlarda ise anne, bir aksilik olduğunu düşünerek paniğe kapılabilmekte ve doğum korkusu yaşayabilmektedir. Ayrıca kendi isteği ile sezaryen tercih eden anneler de doğum esnasında meydana gelebilecek komplikasyonlardan korkmakta ve tek başlarına bilinçleri yerinde bir şekilde ameliyata girmekten çekinmektedirler.
Doğum korkusunun bir fobiye dönüşmesi olarak bilinen "Tokofobi" de karşılaşılan olgular arasında yer almaktadır. Doğum korkusunun en ileri seviyesi olarak adlandırılan Tokofobi durumunda annenin alkole yönelmesi, kürtaj yaptırmak istemesi ve hatta karnını yumruklayarak bebeğine şiddet göstermesi eğilimleri de mevcuttur.
Durum bu denli ilerlemeden evvel psikolojik olarak kişinin kendini rahatlatması ve kontrol altına alması oldukça önemlidir. Doğum heyecanı nasıl yenilir sorusunun cevabı olarak bebeğinizle ilk kez tanışacağınız anı düşünmenizi tavsiye ederiz. Bu mucizevi olaya odaklanarak o ana kadar geçen sürenin tadını çıkarmayı denemelisiniz.
Eğer anne adayları zaten kaygı düzeyi yüksek bireylerse, doğum korkusu yaşamaları da daha muhtemeldir. Bu kişilerin bilinmeyen durumlardan daha fazla endişe duyuyor olmaları doğum anı korkularını da artırmaktadır.
Daha önceden doğum yapmış olan kişilerin anlatmış olduğu anılar veya filmlerde görülen korkunç doğum sahneleri, anne adaylarını doğum konusunda daha fazla endişelendirmektedir. Kötü hikayeleri dinleyen ya da izleyen anne adayları, kendi başlarına da benzer durumlar geleceğini düşünerek korkularını körüklemektedirler.
Beklenmeyen veya erken gebelik durumlarında da anne adayları benzer korkular yaşayabilirler.
Doğum korkusuyla baş etmenin çeşitli yolları bulunmaktadır. Bu yollara başvurarak kendinizi rahatlatabilir ve kolay bir doğum süreci yaşayabilirsiniz.
Doktorunuzdan hamileliğiniz ve doğumunuz ile ilgili doğru bilgi edinmeyi ihmal etmeyin. Unutmayın ki, size sizin hakkınızda en doğru bilgiyi doktorunuz verecektir.
Nelerden korktuğunuzu tam manası ile anlayın. Fiziksel ve psikolojik endişelerinizi birbirinden ayırt etmeyi öğrenin.
Eğer korkunuz gündelik hayatınızı etkilemeye başlarsa gebelik döneminizde bir psikolog ile görüşmeniz, endişelerinizi yenmeniz konusunda size yardımcı olacaktır.
Doğum esnasında yalnız olmayacağını bilmek, anneleri en çok rahatlatan durumlardan birisidir. Bu sebeple eşiniz veya anneniz gibi size güven veren birisi ile doğuma girmenizi öneririz.
Doğum korkusu her ne kadar genellikle bir bilinmezlik durumundan kaynaklanıyor olsa da, doğum videosu izlemek anne adaylarının daha fazla endişelenmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple doğuma kadar bu tarz videoları izlememek sizin için daha iyi olacaktır.
Günümüzde daha da popüler olmaya başlayan doğuma hazırlık eğitimleri doğum konusundaki korkularınızı yenmenize fayda sağlayacaktır. Bu eğitimlerde yapacağınız egzersizler ve doğum sonrası konusundaki bilinçlendirme sayesinde kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz.
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