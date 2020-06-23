Doğum Korkuları Nelerdir? Nasıl Yenilir?

Gebelik dönemindeki veya anne olma planları yapan kadınların büyük bir bölümü doğum korkusu yaşamaktadır. Doğumda yaşanacak acı, doğumun bebeğe ya da kendisine zarar vermesi korkusu gibi pek çok doğum korkusu ile karşılaşılmaktadır. Özellikle doğum zamanı yaklaştıkça bu korkunun şiddeti de artmaktadır. Ancak bu korkunun yersiz olduğunu bilmeli ve buna göre kendinizi doğuma hazırlamalısınız. Unutmamalısınız ki, doğum anı sizin bebeğiniz ile buluşacağınız andır. Ayrıca dünya üstünde sizden başka milyarlarca kadının doğum yaptığını da düşünmeli ve bunda korkulacak bir şey olmadığını aklınızdan çıkarmamalısınız. Doğum Korkusu Nedir? Doğum esnasında yalnız bir ortamda çaresiz kalmaktan korkan anne, bebeğinin başına kötü bir şey gelmesinden çekinir. Bunun yanı sıra doğum başladığı anda doktora ya da hastaneye ulaşamamak da korkular arasında yer almaktadır. Bütün bunların dışında en önemli korkulardan birisi de doğum sırasında yaşanacak acıdır. Normal veya sezaryen doğum fark etmeksizin neredeyse her anne doğum korkusunu belli etmese bile yaşamaktadır.

Normal Doğum Korkusu Normal doğum, annenin ve bebeğin sağlığının korunması için sıklıkla tercih edilen yöntemlerden birisidir. Ancak genellikle acı eşiği düşük olan kadınlar, normal doğumdan fazlasıyla çekinmektedirler. Çünkü doğum esnasında yaşanacak olan sancılara dayanamayacaklarını düşünmektedirler. Vajinal yol ile doğum yapılmasının sonradan cinsel hayat üstünde olumsuz etkisi olacağı konusunda da endişelere sahip olunabilmektedir. Normal Doğum İle Alakalı Bilmeniz Gereken Tüm Detaylar: Normal Doğum Rehberi Sezaryen Doğum Korkusu Doktorlar ve anneler çoğunlukla normal doğum tercih ederler ancak kimi normal doğum yapılamayan durumlarda cerrahi müdahale ile sezaryene geçiş yapılmaktadır. Bunun yanı sıra normal doğum korkusu yaşayan anne adayları, en baştan sezaryen doğum talebinde de bulunabilirler. Cerrahi müdahalenin gerçekleşeceği durumlarda ise anne, bir aksilik olduğunu düşünerek paniğe kapılabilmekte ve doğum korkusu yaşayabilmektedir. Ayrıca kendi isteği ile sezaryen tercih eden anneler de doğum esnasında meydana gelebilecek komplikasyonlardan korkmakta ve tek başlarına bilinçleri yerinde bir şekilde ameliyata girmekten çekinmektedirler.

Tokofobi Doğum korkusunun bir fobiye dönüşmesi olarak bilinen "Tokofobi" de karşılaşılan olgular arasında yer almaktadır. Doğum korkusunun en ileri seviyesi olarak adlandırılan Tokofobi durumunda annenin alkole yönelmesi, kürtaj yaptırmak istemesi ve hatta karnını yumruklayarak bebeğine şiddet göstermesi eğilimleri de mevcuttur. Durum bu denli ilerlemeden evvel psikolojik olarak kişinin kendini rahatlatması ve kontrol altına alması oldukça önemlidir. Doğum heyecanı nasıl yenilir sorusunun cevabı olarak bebeğinizle ilk kez tanışacağınız anı düşünmenizi tavsiye ederiz. Bu mucizevi olaya odaklanarak o ana kadar geçen sürenin tadını çıkarmayı denemelisiniz. Doğum Korkusunun Nedenleri Nelerdir? 1. Kişinin mizacı Eğer anne adayları zaten kaygı düzeyi yüksek bireylerse, doğum korkusu yaşamaları da daha muhtemeldir. Bu kişilerin bilinmeyen durumlardan daha fazla endişe duyuyor olmaları doğum anı korkularını da artırmaktadır. 2. Anlatılan doğum anıları Daha önceden doğum yapmış olan kişilerin anlatmış olduğu anılar veya filmlerde görülen korkunç doğum sahneleri, anne adaylarını doğum konusunda daha fazla endişelendirmektedir. Kötü hikayeleri dinleyen ya da izleyen anne adayları, kendi başlarına da benzer durumlar geleceğini düşünerek korkularını körüklemektedirler.