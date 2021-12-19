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Doğum sancısı artan kadın için ekipler kardan kapalı olan yolu açtı

19.12.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde doğum sancısı artan Leyla Erten (30) için kardan kapalı olan yol, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri tarafından temizlendi. Erten, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Doğum sancısı artan kadın için ekipler kardan kapalı olan yolu açtı

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesi Düğüncüler köy yolu ulaşıma kapandı. 4 çocuk annesi Leyla Erten'nin (30) doğum sancıları üzerine aile, hastaneye götürülmesi konusunda yetkililerden yardım istedi.

Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri ihbar üzerine köy yolunda kar temizleme çalışmaları yaparak, yolu ulaşıma açtı. Sağlık ekipleri yolun açılmasıyla birlikte Erten’i güvenli bir şekilde alarak hastaneye ulaştırdı. Erten'in sağlık durumun iyi olduğu ve hastanede tedavisinin devam edeceği öğrenildi.

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"KARLA MÜCADELE EKİPLERİ GELEN İHBARLARI ANINDA DEĞERLENDİRİYOR"

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karla mücadele çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini, gelen ihbarları anında değerlendirdiklerini söyledi.

Canpolat, "Önceliğimiz hasta ve yollarda mahsur kalan araçların kurtarılmasıdır. Düğüncüler köyünde doğum sancısı çeken Leyla Erten’i 112 Acil Servis ekipleri ile beraber köyden alarak İlçe Devlet Hastanesine güvenli bir şekilde ulaştırdık. Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar kardan ötür kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır” dedi. (DHA)

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