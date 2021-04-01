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  4. Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: ''Testislerinize 20 dakika vurun''

Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: ''Testislerinize 20 dakika vurun''

01.04.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dr Anthony Youn adındaki doktor, TikTok hesabında ilginç bir öneride bulundu. Youn, ''bazı erkekler kadınların doğum sancılarını hafife alıyor. Hatta testislerine vurulmasının daha acı verici olduğunu söylüyor. O halde testislerinize 20 dakika boyunca vurun'' dedi. Youn, ''Her gün milyonlarca kadın doğuruyor o kadar korkunç bir acı olmamalı diyen erkeklerden dakikalarca bunu yapmalarını bekliyorum'' diye ekliyor.

Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: ''Testislerinize 20 dakika vurun''

Plastik cerrah Dr Anthony Youn, Instagram hesabında eski tartışmayı tekrar gündeme getirdi. ABD merkezli bir klinikte çalışan Youn şöyle diyor: 'Bazı erkekler testislere bir tekme atmak bebek sahibi olmaktan daha acı verici diyor.' ''Ortalama bir kadın doğum sırasında en az 20 dakika bebeği itmeye çalışır, tabii acı içinde. Bunu hafife alan erkeklerden 20 dakika boyunca testislerini tekmelemelerini istiyorum. Bakalım başa çıkabilecek, dayanabilecek misin?''

Dr. Youn daha sonra şöyle yazdı: ''Bu ürperten bir acı!'' Doktorun TikTok hesabından paylaştığı videoya 8 milyon beğeni ve binlerce yorum geldi.

''BU AĞRIYI NASIL YARIŞTIRABİLİRLER?''

Kadınlar doğum sancılarının dayanılmaz bir acı olduğunu söyleyerek görüşlerini bildirdiler. Bir kadın kullanıcı, ''Epidural olmadan bir saat 20 dakika ittim ve vajinamda inanılmaz boyutlarda yırtıklar oluştu. 100'den fazla dikiş atıldı. Nasıl bu ağrı hissini acı hissini yarıştırabilirler?'' Başka bir kadın, ''Doğumdan önceki kasılmalar buna dahil değil sanırım. Çünkü saatlerce kasılma yaşıyoruz. 26 saat doğum sancısı çektim. Dört saatte doğum yaptım ve ilaç da verilmedi.

@tonyyounmd

Today I woke up and chose creepy violence! ##ichoseviolence ##ichooseviolence ##violence ##dramaticmoments ##ballboy

♬ original sound - Anthony Youn, MD


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