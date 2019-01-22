Erhan ailesi de avukat Edhem Solak aracılığıyla doğumda görev alan sağlık personeliyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Erhan'ın karnındaki 2 gazlı bez ameliyatla alındı ancak hastanın bir bölümü zarar gören kalın bağırsağı, kolonoskopik yöntem kullanılarak 9 ay boyunca tedavi amaçlı dışarı çıkarıldı.

Bir süre sonra karın ağrıları başlayan Erhan, 6 ay sonra ailesini ziyaret etmek için gittiği Kiraz ilçesinde fenalaştı.

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, sezaryen sırasında karnında gazlı bez unutulduğunu öğrenen ve bu süreçte bağırsak ameliyatı geçiren Şule Ayşe Erhan, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Erhan'ın vücut dışına alınan bağırsakları, iki hafta önce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan ameliyatla yeniden deri altına alındı.

- "Böyle olayları televizyonda izliyordum"

Şule Ayşe Erhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum sırasında yapılan bir hata yüzünden büyük sıkıntılar çektiğini söyledi.

Bu süreçte psikolojik tedavi de gördüğünü belirten Erhan, "Yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle yeni doğan oğluma anne sütü veremedim. Bu beni çok üzdü. Böyle olayları televizyonlarda izliyorduk, 'benim başıma gelmez' diyordum ama geldi. Doğum sırasında yapılan hata 15 ayıma mal oldu. Bana artık bir başkası bakar duruma geldim." diye konuştu.

Yaşadığı üzücü olayın ardından bir özür beklediğini vurgulayan Erhan, şimdiye kadar kendisini hiç kimsenin aramadığını dile getirdi.

Türk adaletine güvendiğini ifade eden Erhan, "Sorumlulardan şikayetçi oldum ve cezalandırılmalarını istiyorum. Sonuna kadar bu davayı takip edeceğim." şeklinde konuştu.

Erhan'ın avukatı Solak ise ilgili sağlık çalışanları hakkında "görevi ihmal ve taksirle yaralama" suçlarından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.