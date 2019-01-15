Doğum sonrası depresyonu nedir, belirtileri nelerdir? Doğum sonrası depresyonunu önlemenin yolları nelerdir?

Bu süreç, doğumdan sonraki 4 hafta içinde belirginlik kazanıyor. Memorial Dicle Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Klinik Psikolog Özlem Soysal, doğum sonrası görülen depresyon ve bu süreçte alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. ERKEN UYANMA, İŞTAHSIZLIK VE KİLO KAYBI DEPRESYON BELİRTİSİ Anne olmak bir kadın için yalnızca mutluluk dönemi değil aynı zamanda ruhsal durum değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan, kaygı ve depresyonun yaşanabildiği bir zaman dilimidir. Bu dönemdeki depresyon; hafif mizaç bozukluğu, huzursuzluk, bitkinlik, erken uyanma, kilo kaybı, iştahsızlık, kendini kınama, tepkisizlik, mutsuzluk, değersizlik hissi, intihar düşüncesi ya da girişimi gibi öznel belirtilerle karakterize olan, şiddetli bir hastalığa kadar uzanabilen geniş bir yelpazeyi içerir. Gelişmiş ülkelerde gebelikten sonra görülen ruhsal problemlerle ilgili hastalıklar ciddi bir öneme sahip olduğundan, bu süreçte annelerin psikolojik destek almaları sağlanır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde bu önem oldukça sınırlı kalmaktadır ve bu durum, anne ile bebeğin sağlığı olumsuz yönde etkilemektedir.

DOĞUM SONRASI HER 10 KADINDAN BİRİ DEPRESYON RİSKİ ALTINDA Doğum sonrası depresyon ilk 4-6 hafta içerisinde ortaya çıkar ve tanı konulabilmesi için de belirtilerin en az 2 hafta sürmesi gerekir. Gebelik sırasında yaşanan depresyon dünyada her 10 anneden 5’inde görülürken, doğum sonrası depresyon 10 annenin 1’inde görülür. Prenatal denilen hamilelik öncesinde ve perinatal denilen hamilelik sırasındaki bazı duygu durumları, doğum sonrasında bir depresyonun habercisi olabilir. BELİRTİLERİ ÖNEMSEYİN Kendine vakit ayıramamanın getirdiği mutsuzluk

Benliğini kaybetme ve kendisini sanki gerçek değilmiş gibi hissetme

Güvensizlik, yetersizlik ve iyi bir anne olamama duygusu BU RİSKLERE DİKKAT! 1.Gebelik öncesi yoğun stres, kaygı ve depresyon yaşama

2.Kendine olan saygı kaybı

3.Mükemmeliyetçilik

4.Aileden, eşinden ya da çevreden yeterli sosyal destek alamama

5.Mutsuz evlilik,

6.Başka çocukların olması

7.Çok genç yaşta gebelik

8.Gebelik dönemine yaşanan travma

9.Geçmişteki düşük ya da kürtaj deneyimleri

10.İstenmeyen ya da planlanmamış gebelikler