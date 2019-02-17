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Doğum sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 15:15 | Son Güncelleme

Sakarya Valiliğinde görev yapan ve doğumdan sonra kanamasının artmasıyla fenalaşarak hayatını kaybeden Burcu İri, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Edinilen bilgilere göre, Sakarya Valiliğinde görev yapan Burcu İri (31), önceki gün Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde adını Ali verdikleri bir bebek dünyaya getirdi.

Sakarya Valiliğinde görev yapan ve doğumdan sonra kanamasının artmasıyla fenalaşarak hayatını kaybeden Burcu İri, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Valiliğinde görev yapan Burcu İri (31), önceki gün Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde adını Ali verdikleri bir bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası Yeni Doğan Ünitesine alınan Burcu İri, doğumdan yaklaşık 5 saat sonra kanamasının artmasıyla fenalaştı. Doktorlar tarafından hemen ameliyata alınan İri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Burcu İri için Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Hidayet Camii’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, valilik personelleri ile çok sayıda seveni katıldı. Genç kadının cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Güneşler Mezarlığında toprağa verildi.

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