HABER

Doğum sonrası hızlı verilen kilolar anne sütünü azaltıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.08.2019 11:50 | Son Güncelleme

Doğum sonrası hızla verilen kilolar, anne sütünü olumsuz etkiliyor.

Doğum sonrası hızlı verilen kilolar anne sütünü azaltıyor

Doğum sonrası hızla verilen kilolar, anne sütünü olumsuz etkiliyor. Emziren annelerin ayda 2 kilodan fazla olan ağırlık kaybının sağlıksız olduğuna dikkat çeken uzmanlar, annelerin lohusalıkta yaşadığı depresyona ise D vitamini desteği öneriyor.
Gebelikte alınan kilolar her anne adayının keyfini kaçırıyor. Doğum sonrası toparlanma sürecinde birçok anne, aldığı kilolardan bir an önce kurtulmak için farklı yöntemlere başvuruyor. Gebelikte alınan kiloların hızlı verilmesinin, olumsuzlukları beraberinde getireceğine dikkat çeken Liv Hospital Hastanesi’nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yardımcısı Doç Dr. Coşkun Şimşir, "Doğum sonrası kilo verme hızı ve zamanı aslında gebelik süresince alınan kiloyla ilgilidir. Normal ağırlıkta olan bir kadın hamile kaldığında gebeliği boyunca 9-12 kilo alabilir. Doğum sırasında ise bu kilonun yaklaşık 3-5 kilogramı kaybedilir. Geri kalan fazla kilolar ise ilk 6-8 ay boyunca yavaşça verilebilir" dedi.

"Emziren annelerin ayda 2 kilonun üzerinde ağırlık kaybetmeleri asla doğru değildir"
Bebeğini anne sütüyle besleyen annenin emzirme dönemi süresince vücut ağırlığındaki değişiklikler konusunda bilgilenmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Şimşir, "Emziren annelerin ayda 2 kilonun üzerinde ağırlık kaybetmeleri asla doğru değildir. Emziren annenin yetersiz ve dengesiz beslenmesi, annenin sağlığını bozar, süt verimini düşürür. İlk 4 ayda aylık yarım-bir kilogram zayıflama normaldir. Anne çok şişmansa, ayda 2 kilogram kayıp da gözlenebilir. Ancak ayda 2 kilogramın üzerinde zayıflamak emziren anne için sakıncalıdır. Hekim izni olduktan sonra hafif yürüyüşler yapmak ve düzenli egzersizler kilo vermeyi çabuklaştıracaktır. Bilinçsizce zayıflamaya çalışmak süt verimini düşürür" dedi.

"Bin 800 kalorinin altında diyetler yapılmamalıdır"
Doğumdan sonra kilo vermenin püf noktasının gebelik sırasında uygun miktarda kilo almak ve gebelik sırasında dengeli beslenmekten geçtiğini söyleyen Şimşir, "Gebelikte ne kadar düzenli ve sağlıklı beslenilirse, aşırı kilo almamaya özen gösterilirse gebelikten sonra kilo vermek de o kadar kolay olacaktır. Doğum sonrası dengeli beslenmede günde en az 2 litre kadar sıvı tüketilmelidir. Kızartmalar, fast food yiyeceklerden, fazla unlu, şekerli gıdalardan ve abur cuburdan kaçınılmalıdır. Günde 2 bardak süt ya da yoğurt, peynir yemeye devam etmeli, ancak az yağlı ürünler tercih edilmelidir. Yemeklerinde az miktarda ve bitkisel sıvı yağları kullanılmalıdır. Yeterli miktarda vitamin ve minerallerin sağlanması için her öğünde taze sebze ve meyve tüketilmelidir. Doktoruna danışarak en kısa zamanda yürüyüş ya da egzersizlere başlayabilir. Bu hem kilo vermesine yardımcı olacak, güneşten D vitamini almasını sağlayacak, hem de doğum sonrası görülebilen depresyonun daha kolay atlatılmasını sağlayacaktır. Anne sütü ile bebeği beslemeye devam etmelidir. Unutulmamalıdır ki anne sütü ile besleme hamilelik döneminde alınan kiloların verilmesi ve rahmin eski haline dönmesi için en önemli faktörlerin başında gelir. Bebek ek besinlere başladıktan sonra anne artık zayıflama diyeti yapabilir. Ancak gebelik, doğum ve emzirme dönemi gibi zorlu sınavlar verilmiş olduğu göz önüne alınarak yeterli ve dengeli beslenme programlarıyla zayıflamalı ve bin 800 kalorinin altında diyetler yapılmamalıdır" diye konuştu.

Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar
Kurban Bayramı öncesi diyetisyenden çok önemli uyarılarKurban Bayramı öncesi diyetisyenden çok önemli uyarılar
Bebekli aileler tatilden korkmamalıBebekli aileler tatilden korkmamalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.