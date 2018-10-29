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Doğum sonrası ilk fotoğraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.10.2018 12:57 | Son Güncelleme

Aslıhan Doğan’ın hastanede odasında çekilen fotoğrafı Kanal D’deki 2. Sayfa programında yayınlandı.

Futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları Hamza Arda, 26 Ekim’de dünyaya geldi.

Arda ve Aslıhan çiftinden doğum sonrası ilk fotoğraf

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Sezaryen doğum yapan Aslıhan Doğan’ın hastanede odasında çekilen fotoğrafı Kanal D’deki 2. Sayfa programında yayınlandı.
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Baba olan Arda Turan, eşinin ve oğlunun sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti: “Çocuk çok iyi çok şükür. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Enteresan bir his. Çok ufak. Korku, üstüne titreme başka bir hissiyat. 3 kilo doğdu. Aslıhan’dan müthiş performans. Aslıhan çok güçlü bir kadın. İnsan hiç hissetmediği bir şeyi hissediyor. Doğuma girmeyecektim Aslıhan son anda ‘gel ‘ dedi. Girdim. İnsan o filmlerdeki gibi sarılı bir bebek çıkacak sanıyor. Çıkan bambaşka bir şey. Çok değişik bir his”
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Anahtar Kelimeler:
arda turan Aslıhan Doğan doğum

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