Futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları Hamza Arda, 26 Ekim’de dünyaya geldi.
Arda ve Aslıhan çiftinden doğum sonrası ilk fotoğraf
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Sezaryen doğum yapan Aslıhan Doğan’ın hastanede odasında çekilen fotoğrafı Kanal D’deki 2. Sayfa programında yayınlandı.
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Baba olan Arda Turan, eşinin ve oğlunun sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti: “Çocuk çok iyi çok şükür. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Enteresan bir his. Çok ufak. Korku, üstüne titreme başka bir hissiyat. 3 kilo doğdu. Aslıhan’dan müthiş performans. Aslıhan çok güçlü bir kadın. İnsan hiç hissetmediği bir şeyi hissediyor. Doğuma girmeyecektim Aslıhan son anda ‘gel ‘ dedi. Girdim. İnsan o filmlerdeki gibi sarılı bir bebek çıkacak sanıyor. Çıkan bambaşka bir şey. Çok değişik bir his”
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