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  4. Doğum sonrası karnının görüntüsü şaşkına çevirdi: Pizza hamuru gibiydi!

Doğum sonrası karnının görüntüsü şaşkına çevirdi: Pizza hamuru gibiydi!

09.07.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört çocuk annesi ABD'li kadın hamilelikleri sonucu sarkan derileriyle dikkat çekti. Oluşan görüntü nedeniyle kendine olan güvenini kaybeden kadın karın germe ameliyatı oldu ama sarkan derilerini yine de yayınladı.

Doğum sonrası karnının görüntüsü şaşkına çevirdi: Pizza hamuru gibiydi!

ABD'nin Maschuettes eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Danielle, Herman Samuel, Hazel, Michaela ve Lila adındaki çocuklarının doğumlarının ardından sarkan derileriyle mücadele etmeye başladı.

Karnının görüntüsünün doğumdan sonra pizza hamuru gibi olduğunu söyleyen Herman, ameliyat olmadan önce bikini giyemediğini ve sarkan derisinin günlük hayatını etkilediğini söyledi.

''GÖRÜNTÜMDEN TİKSİNİYORDUM''

Sarkan derilerini aldıran Danielle, ''Doğumlarımdan sonra karın bölgem inanılmaz derecede sarktı. Kendimi aynanın önünde bile görmek istemiyordum. Duygusal olarak darmadağındım. Görüntümden tiksiniyordum ama şimdi hayallerimdeki vücuda sahibim" şeklinde konuşuyor.

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