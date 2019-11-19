HABER

Doğum yapan annelere “Sevgi Bohçası”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:47 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı, Devlet Hastanesi ile yaptığı protokol kapsamında doğum yapan ihtiyaç sahibi annelere “Sevgi Bohçası” hediye ediyor.Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi annelere “Sevgi Bohçası” hediyesi devam ediyor.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı, Devlet Hastanesi ile yaptığı protokol kapsamında doğum yapan ihtiyaç sahibi annelere “Sevgi Bohçası” hediye ediyor.
Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi annelere “Sevgi Bohçası” hediyesi devam ediyor. Bu kapsamda Dünya Prematüre Günü nedeni ile doğum yapan annelere hediyeleri Kızılay yönetimince teslim edildi. Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığımız Devlet Hastanesi ile yapmış olduğumuz protokol gereği ihtiyaç sahibi Annelere ‘Sevgi Bohçası’ dağıtımına devam etmekteyiz. Yönetim Kurulu üyemiz Suzan Yonca, Kızılay gönüllülerimiz Dilek Hanım Çengel, Fatma Genç ve Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Serap Durmaz hanımefendi ile birlikte Kadın Doğum Servisimize ziyarette bulunularak sevgi bohçaları doğum yapmış annelere hediye edilmiştir. Doğum yapmış olan annelere geçmiş olsun dileklerimizle tebrik ediyor, yavrularımıza hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyoruz” dedi.

PARTNER O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince... O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince...
Lüleburgaz’da ’at arabası’ gerginliğiLüleburgaz’da ’at arabası’ gerginliği
Şşili'de kaldırımda taksi beklerken motosiklet çarptıŞşili'de kaldırımda taksi beklerken motosiklet çarptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Hesabı hacklendi, isyan etti! 'Videolarımda...'

Hesabı hacklendi, isyan etti! 'Videolarımda...'

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zihinsel engelli kıza cinsel saldırıya 27 yıl 6 ay yıl hapis

Ankara'daki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Son dakika: Diyarbakır'da gri kategorideki terörist Semra Tuncer yakalandı

Semra Tuncer yakalandı

İstanbul'da yeniden ortaya çıkan İSPARK değnekçileriyle ilgili yeni gelişme

İSPARK değnekçileri hakkında yeni gelişme

TIR'ın dorsesinde 117 kaçak göçmen yakalandı

TIR'ın dorsesinde 117 kaçak göçmen yakalandı

Açık unutulan kamyon kasası kapağının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kahreden anlar kamerada!

Tarlalarına giren 6 domuzu vurup, poz verdiler!

Tarlalarına giren 6 domuzu vurup, poz verdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.