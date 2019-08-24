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Doğum yapan eşini bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 13:03 | Son Güncelleme

Gaziantep'te doğumdan sonra hastane yatağında, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi kadın, tedavi altına alındı - Yaralanan kadının ablası Seda Güvercin: "Yaşananların tek sebebi, kardeşimin şiddet gördüğü için boşanmak istemesi"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te doğumdan sonra hastane yatağında eşi tarafından bıçaklanan kadın, tedavi altına alındı.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün erkek bebek dünyaya getiren G.Y. (28), kendisini ziyarete gelen, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı A.Y. (35) ile tartıştı. Bu sırada A.Y. doğum yapan eşi G.Y'yi bıçaklandı. Ağır yaralanan G.Y. ise tedavi altına alındı.

Hastane görevlileri tarafından yakalanan A.Y. ise polise teslim edildi.

Saldırıya uğrayan G.Y'nin ablası Seda Güvercin, gazetecilere, kardeşinin eşinden şiddet gördüğünü ileri sürerek, 6 ay önce annelerinin evine taşındığını söyledi.

Kardeşinin hamilelik sürecini annesinin evinde geçirdiğini ifade eden Güvercin, şunları kaydetti:

"3 ay önce de boşanma davası açmıştık. Hamileliği süresince eşiyle çok fazla görüşmüyordu. Kardeşim dün öğleden sonra doğum yaptı. Doğumdan sonra biz de eşine haber verelim istedik, 'oğlun oldu, babasısınız, görmek isterseniz gelin görün' diye haber verdik. Önce annesiyle birlikte geldi, hiçbir sıkıntı çıkarmadan gittiler. Artık ne niyetle geldi bilmiyoruz, akşam 11.00 sularında tekrar geldi. Biz tamamen gündüz yapılan ziyaret gibi çocuğunu görmeye geldi zannediyorduk. Bir anda kavga çıktı. Eniştem bağırıp çağırmaya başladı, 'evine dönmezsen, benden boşanırsan seni ben öldürürüm, senin cezanı kimseye bırakmam' dedi. Biz de sakinleştirmeye çalıştıkça o daha fazla kavga ediyor. Bir anda belinden bıçağı çıkardı. Bıçağı öldürme niyetiyle kardeşimin göğsüne saplayacaktı. Ben araya girerek engellemeye çalıştım. O arada boğuşmalar oldu tabii. Benim kollarım hep bıçak darbeleri aldı. Tutmasaydım, öldürecekti. Buna rağmen kardeşim başından 6-7 yerinden yaralandı, yanağı parçalandı, 4 dişini kaybetti. Kesiklerden dolayı yatak kan içinde kaldı."

Yaşananların tek sebebinin, kardeşinin "şiddet gördüğü için boşanmak istemesi" olduğunu belirten Güvercin, kardeşinin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

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