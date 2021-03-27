Doğum yapılan aracın Avrasya Tünel’inden geçişi kamerada

Avrasya Tüneli’nde gerçekleşen doğumla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Doğum yapılan aracın tünelden geçiş anı kamerada.

İstanbul’da doğum için Kartal’dan Bahçelievler’deki doktorunun bulunduğu hastaneye gitmeye çalışan 37 yaşındaki ilkokul öğretmeni Seda Giray, Avrasya Tüneli’nde doğum yapmıştı. Eşi Deniz Giray ile beraber seyir halindeyken sancıları tutan Seda Giray, yolda polislerden yardım istemişti. Polis ekiplerinin hastaneye yetişmesi için emniyet şeridinde eşlik ettiği Giray’ın sancıları Avrasya Tüneli’nde artmıştı. Tünelde doğum yapan kadın hızla Bahçelievler’deki hastaneye geçmişti. Bugünde Avrasya ile Asya kıtalarını bağlayan Avrasya Tüneli’nde gerçekleşen doğumla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın Avrasya Tünelinden geçtiği görülüyor.

