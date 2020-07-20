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Doğum yaptı, koronavirüs testi pozitif çıktı, hastaneden kaçıp uyuşturucu kullandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2020 19:00 | Son Güncelleme

Adana’da 2 gün önce bebeğini doğuran ve koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, uyuşturucu madde kullanmak için hastaneden kaçtı. Uyuşturucu kullandığı durakta bayılan kadın, polisler tarafından ayıltılıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Doğum yaptı, koronavirüs testi pozitif çıktı, hastaneden kaçıp uyuşturucu kullandı

İddiaya göre, geçen hafta korona virüs testi pozitif çıkan hamile D.M. isimli kadının tedavisine başlandı. 2 gün önce de bebeğini dünyaya getiren kadın, bebeği kuvözde olduğu sırada uyuşturucu madde kullanmak için Adana Şehir Hastanesinden kaçıp merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’ne geldi.

EKİPLER KADINA DEZENFEKTAN SIKTI

Buradan temin ettiği uyuşturucu maddeyi otobüs durağında kullanan genç kadın bayıldı. Haber verilmesi üzerine durağa gelen polisler kadını ayılttı. Kadının testinin pozitif çıktığını öğrenen ekipler, kadına dezenfektan sıkıp durağa kimseyi yanaştırmadı.

TEKRAR HASTANEYE KALDIRILDI

Genç kadın gelen ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı. Bu sırada bazı vatandaşların kadının yanından aldırış etmeden geçmeleri dikkat çekti. (İHA)

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