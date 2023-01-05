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Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet doğum yardımı başvuru dilekçesi nasıl doldurulur?

02.01.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk vatandaşı olan ve mavi kart sahibi olan vatandaşların doğum yardımı alma hakkı vardır. Bu hak doğrultusunda istenen bazı şartlar ve resmî evraklar ile başvuru yapılarak doğum yardımı alabilmek mümkündür. Yapılan başvurunun "Doğum Yardım Sistemi"ne girişi yapıldığı andan itibaren bir ay içinde hak sahiplerine PTT aracılığı ile ödeme yapılır. Peki, doğum yardımı başvuru nasıl yapılır?

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet doğum yardımı başvuru dilekçesi nasıl doldurulur?

2015 yılından itibaren Türk vatandaşı olan ya da mavi kart sahibi olan herkes doğum yardımı alma hakkına sahiptir. Doğum yapıldıktan sonra bağlı olunan nüfus müdürlüklerine doğan çocuk için kayıt işlemi yapılmalıdır. Başvurusu yapılan doğum yardımı için dilekçe doldurulmalıdır. Gerekli olan şartlar ve başvuru adımları tamamlandıktan sonra PTT şubelerinden doğum yardımı ödemesi alınabilir.

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğum yardımı başvuruları her Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi kişiler tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılabilir. Kişiler bu yardımı almak için hangi statüde çalıştıkları fark etmeksizin kamu kurumları ve kamu kuruluşlarınca istihdam eden çalışan olarak çalıştığı kurumlara başvuruda bulunabilme hakkına sahiptirler.

Hamilelik sürecin doğum yardımı başvurusu yapılamaz. Başvurular yalnızca canlı doğumların ardından kabul edilebilir. Doğan çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) resmî kaydı yapıldıktan sonra doğum yardımı başvuru dilekçesi doldurulmalı ve ilgili kurumlara teslim edilmelidir. Formlar şahsen teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ya da kargo yolu ile de gönderilebilir. Yurt dışında yaşayan ve doğum yardımı almak için başvuru yapan kişiler onaylanan ödemelerini ilgili ülkelerin konsolosluklarından teslim alabilirler.

Sanal ortamda e-Devlet doğum yardımı başvuru formu da e-Devlet üzerinden ulaşılarak doldurulabilir. Örnek doğum yardımı başvuru formlarına ve örnek formlara Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmî internet sitesinden ulaşmak mümkündür. Formlardaki tüm bilgiler eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır.

Doğum yardımı ne kadar?

Hiçbir kesintiye, vergiye ya da borca tabi tutulmayan bir ödeme olan doğum yardımı anne üzerinden ödenir. Tek seferde yapılacak olan ödeme PTT şubesinden bir yıl içinde teslim alınmalıdır. Bir yıl içinde alınmayan ödemeler otomatik olarak devlete iade edilir. Doğum yardımı ücretleri asgari ücrete göre oranlanarak hesaplanır. 2022 yılında belirlenen rakamlara göre doğan ilk çocuk için anneye 300 TL, ikinci doğan çocuk için 400 TL üçüncü çocuk ve daha fazlası için bir defaya mahsus 600 TL olarak belirlenmiştir. Kamu işçilerine de sözleşmeleri gereği aldıkları doğum yardımı tutarıyla belirlenen doğum yardımı tutarı arasındaki fark ödenir. Kurumdan aldıkları ödeme daha fazlaysa doğum yardımı ödemesi yapılmaz.

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