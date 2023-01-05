Doğum yardımı başvurusunu kim yapar? Doğum yardımı için ne gerekli?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edilen ve 2015 yılından itibaren uygulanmaya başlayan doğum yardımı parası direkt olarak anne üzerinden ödenen bir ödenektir. Canlı doğum gerçekleştikten sonra yapılan doğum yardımı başvurusu onaylandıktan sonra bir iki ay içerisinde ödenek anne adına yatar. Kişiler şartları sağladıktan sonra ve doğum yapıp çocuğun kaydını resmî olarak yaptıktan sonra doğum yardımı için başvurabilir.

Doğum yardımı başvurusunu kim yapar?

Mavi kart sahibi olan ya da Türk vatandaşı olan doğum yapmış herkesin doğum yardımı için başvuru yapma hakkı vardır. Annenin çocuğu için kendi adına yaptığı başvurunun ardından Türk vatandaşı olduğu takdirde babanın da başvuru yapması mümkündür. Doğum yardımı 15.05.2015 yılı sonrasında gerçekleşen doğumlar için geçerli olmakla birlikte kaçıncı çocuğun olduğu belirlenirken bu tarihten önce doğan çocuklar da sayılır. Başvuru yapılırken annenin hamile olmaması gerekir ve canlı doğumun gerçekleşmiş olması, çocuğun da sağ olması gerekir.

Doğum yardımı için ne gerekli?

Canlı doğum gerçekleştikten sonra e-Devlet üzerinden online olarak, şahsen ya da posta veya kargo yolu ile doğum yardımı başvurusu yapılabilir. İlk adım doğan çocuğun kaydını Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) resmî kayıt işleminin gerçekleştirilmesi olacaktır. Bu adımın ardından devlet tarafından istenen resmî belgeler ilgili müdürlüklere teslim edilmelidir. Devlet tarafından kişiye yalnızca bir kereliğine yapılan doğum yardımı için başvuruda bulunmak isteyenler en yakın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’ne bazı belgeleri elden ya da posta veya kargo yolu ile ulaştırmalıdır. Bu belgeler şu şekildedir:

Doğum raporu

Nüfus kayıt örneği

Doğum yardımı için başvuru dilekçesi

(Çalışanlar için) Doğum yardımı talebine dair personel daire başkanlığına verilmiş olan dilekçe

Doğum parası nasıl alınır?

Gerekli evraklar tamamlandıktan ve teslim edildikten, devlet tarafından istenen tüm şartlar yerine getirildikten hemen sonra bir ay içinde ödenen doğum paraları PTT şubeleri üzerinden alınabilir. Bir yıl içinde alınmayan tüm ödemeler otomatik olarak devlete iade edilir. Doğum yardımları bir defaya mahsus olarak yani tek seferlik verilen bir ödemedir. Ödemeler anne adına yatar ancak annenin Türk vatandaşı ya da mavi kartlı olmaması ya da vefat etmiş olması hâlinde Türk vatandaşı ya da mavi kartı olan baba üzerinden yapılır.

Doğum parası nereden alınır?

Doğum yardımları başvuru onaylandıktan bir ay en fazla iki ay içinde PTT’ye yatırılır. Başvuru sahipleri ödemelerini PTT şubelerinden alabilirler. Bir seferliğine yapılan bu ödeme 2022 yılında ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üç ya da daha fazla çocuk için 600 TL olarak belirlenmiştir. Doğum yardımı hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz, haczedilemez. Doğum yardımı onaylandıktan sonra PTT üzerinden doğum parası alınır.



