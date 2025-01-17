Doğum yardımı hakkında Binali Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler: "Bu paraya 'Çocuk sahibi olunur mu' diye düşünebilirsiniz, sembolik olabilir"

Eski başbakanlardan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında gerçekleştirilen açılış programında konuşma gerçekleştirdi. Yıldırım'ın buradaki konuşmasında yeni doğum yardımlarıyla ilgili sözleri ses getirdi.

"BU PARA SEMBOLİK OLABİLİR"

Çocukların daha donanımlı yetişmeleri gerektiğini kaydeden Yıldırım, İstanbul Valiliğinin yoğun şekilde kaynak üreterek okul yaptığını, buna rağmen geçmişten gelen ihtiyaç eksikliğini tamamlamanın zaman aldığını ifade etti.

Okul öncesi eğitime çok önem verdiklerini, ülkeleri bir adım öne taşıyanın beşeri sermaye olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki ülke olarak artık nüfusumuz artmıyor, bu geleceğimiz için büyük bir risktir. Nüfus çok önemli. Cumhurbaşkanı'mızın '3 çocuk' tavsiyesi beyhude bir laf değil, bunun arkasında ülkemizin geleceğine yönelik endişelerimiz var. Bu yıl Aile Yılı, Cumhurbaşkanı'mız müjdeler de verdi. 'Bu paralara çocuk sahibi olunur mu' diye kafanızdan geçebilir, para işin teferruatı, bu sembolik olabilir ama o çocuklarımızın Türkiye Yüzyılı'na yapacağı katkı bunların çok ötesindedir. Eğitime yapılan yatırım toprağa yapılan yatırım gibi değil, nesiller boyu devam eder."

ERDOĞAN ÇOCUK YARDIMINI DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımının 5 bin liraya yükseltildiğini açıklamıştı. Ayrıca ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacağını açıklamıştı.

Doğum Yardımı ile İlgili Görüşlerinizi Paylaşın! Doğum yardımları yetersiz, daha fazla destek olmalı Sembolik bir yardım bile önemli, desteklenmesi gerekiyor Paranın artırılması çocuk sayısını etkilemez Yardım miktarı yeterli, ek destek gereksiz