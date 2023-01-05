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Doğum yardımı kaç günde yatar? Doğum yardımı parası PTT'den nasıl çekilir?

02.01.2023 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi ya da eşi doğum yapmış olan her Türk vatandaşının ve mavi kart sahibinin doğum yardımı için başvuruda bulunma hakkı vardır. Doğum yapıldıktan sonra gerekli şartları yerine getiren ve resmî evrakları ilgili müdürlüklere teslim eden herkes doğum yardımı alma hakkı kazanır. Başvurunun onaylanmasının ardından doğum yardımı bedeli PTT şubelerine yatırılır. Peki, doğum yardımı ne zaman yatar?

Doğum yardımı kaç günde yatar? Doğum yardımı parası PTT'den nasıl çekilir?

Doğum yardımı almak için başvuruda bulunan ve tüm gerekli belgeleri ilgili birimlere teslim etmiş olan kişiler, yaptıkları başvuruları e devlet üzerinden ya da PTT üzerinden takip ederek sorgulama yapabilirler. Yapılan başvuruların onaylanmasının ardından anne adına ödeme yapılır. Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre doğan her ilk çocuk için anne adına 300 TL yatırılır. İkinci çocuk için 400 TL ödeme yapılır. Üç çocuk ve daha fazlası için bir kez olmak şartı ile 600TL ücret yatırılır. İkiz çocuk doğum söz konusu olduğunda ikiz çocuklar 1. ve 2. çocuk olarak değerlendirilir ve 700 TL ödeme yapılır.

Doğum yardımı kaç günde yatar?

Doğum yapan kişiler, canlı doğumun ardından yaptıkları doğum yardımı başvurularından önce Doğum Yardımı Sistemi’ne (DYS) doğan çocuğun kaydını yaptırmalıdırlar. Yapılan başvuru onaylandıktan sonra başvuru yapılan ayı takip eden ay içinde hak ettikleri doğum yardımı ödemeleri PTT’ye yatırılır. Doğum yardımı ödemesi herhangi bir hacizden, vergiden ya da kesintiden muaf bir ödemedir. Mavi kartı olan ve Türk vatandaşı olan herkes doğum yardımı için başvuruda bulunulabilir. Evde ya da hastanede doğum yapılması fark etmeksizin canlı doğum yapan herkes doğum yardımı talebinde bulunabilir. Doğum yardımı talebinde bulunmak için şu adımlar takip edilmelidir:

  • Doğan çocuğun kaydı nüfus müdürlüğüne kayıt yapılır.
  • Doğan çocuğun doğum belgesi, çıkartılan kimlik kartı ve annenin kimliği en yakın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilir.
  • Kurumdan alınan başvuru formu eksiksiz olarak doldurulur ve teslim edilir.

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Doğum yardımı PTT'den nasıl çekilir?

Türkiye’de 2015’te ve daha sonraki yıllarda doğan tüm çocuklar için anne ve babaları tarafından doğum yardımı talebinde bulunulabilir. Yapılan başvuruların onaylanmasının ardından ödemeler devlet tarafından annenin adına PTT’ye yatırılır. Başvurusu onaylanan kişiler nüfus müdürlüklerinden kimliklerini teslim alırlarken kendilerine verilen şifreyi kullanarak PTT ATM’lerinden ödemelerini alabilirler. Bir yıl içinde teslim alınmayan ödemeler otomatik olarak devlete iade edilir.

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