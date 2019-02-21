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Doğuma pilates yaparak girdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Pilates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur, hamileliği süresince sürdürdüğü pilatesi doğuma girmeden önce de yaptı.

Doğuma pilates yaparak girdi

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Pilates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur, hamileliği süresince sürdürdüğü pilatesi doğuma girmeden önce de yaptı. Anne Uğur, böylece daha az ağrılı ve kolay doğum yapabildiğini söyledi.
Doğum hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, sezaryen sonrası normal doğumun tercih edilmeyen ve kesinlikle rutin olmayan bir durum olduğunu belirtti. Deniz, "Gülçin hanım doğum eylemi başlayarak geldi, takiplerimizde bebeğin kalp atışları ile ilgili bir sorun yoktu. Bu tür durumlarda annenin ve ailenin fikri, önemli anneye durumu ve tüm olası riskleri anlattık, yazılı onay aldık, kendiliğinden ilerlemeyi çok sıkı takip ettik. Bu süreçte istemediğimiz bir durum olsaydı yine anneyi sezaryene alacaktık. Gülçin hanım hastanemizin pilates eğitmeni, gebelik sürecinde nefes egzersizleri ve doğumu kolaylaştıracak hareketleri gebelerimize gösteren bir eğitmen. Doğumu kolaylaştıracak hareketleri son dakika da gebeye anlatmak mümkün değil. Bu eğitimlerin hamilelik süresince alınması ise anne adayları için çok doğru yöntem. Gülçin hanım, bunları çok iyi biliyordu. Doğuma yakın dönemde de pelvik kaslarını güçlendirmek için egzersizlerini düzenli olarak yapmıştı” şeklinde konuştu.
Ikınmanın da teknikleri olduğunu dile getiren Dr. Seda Deniz Işıklar, “İki çeşit ıkınma var; açık ve kapalı ıkınma. Çoğunlukla kadınlar kapalı ıkınma yapıyor, ancak bu çok doğru bir yöntem değil. Kişi kapalı ıkınmada nefesini içinde tutarak ıkınır ve bu bebeğe giden oksijenin de azalmasına sebep olur. Açık ıkınmada ise kişi, nefesini dışarı verir ve diyaframın desteği ile bebeği daha güçlü bir şekilde iter bu daha etkili ve doğru olan ıkınmadır” dedi.
“Annenin psikolojisinin ve teknik bilgilerinin doğumun kolay olmasında etkili olduğunu düşünüyorum” diye konuşan Dr. Işıklar, “Bizim açımızdan daha stresli bir doğumdu, sezaryen sonrası normal doğum olduğu için çok daha dikkatli ilerledik. İstediğimiz ilerlemeyi sağlamasaydı sezaryene almak için tüm hazırlıklarımızı yapmıştık” ifadelerini kullandı.
Saat 13.00’de sancılarının başladığını ve 17.00 sıralarında doğum yaptığını söyleyen anne Gülçin Kaya Uğur ise şunları aktardı:
“5 yıldır hamilelere yönelik pilates eğitmenliği yapıyorum. Hamileliğim süresince belli aralıklarla egzersizler yaptım ve son dönemde de özellikle pelvik kaslarımı güçlendirmek için egzersizler yaptım. Tabi nefes egzersizlerini de sürekli yaptım, bunun çok faydasını gördüm doğumda. Gebelerin hamilelik pilatesini ya da egzersizleri internetten bakıp yapmamaları lazım, çünkü her hamilenin yapabileceği egzersizler farklılık gösterir. Hareketleri bir uzman eşliğinde yapmalılar. Gebeler, 12’nci haftadan başlayıp, doğumun son anına kadar doktorlarının da kontrolünde egzersiz yapmalı. Doğum için doğumhaneye girdiğimde pilates topunun üzerine oturdum, pilates topuna sırtımı dayayarak squat hareketini yaptım yani; yere çömeldim, bu bebeğin aşağı doğru inmesini sağlıyor, yanınızda biri varsa onun elini tutup çökebilirsiniz.”
Bunun yanı sıra nefes egzersizleri ile doğum sancılarının çok güzel bir şekilde kontrol edilebildiğini ifade eden Gülçin Kaya Uğur, “Anneler doğum sancıları geldiğinde kasılma ile kendilerini sıkıyor, oysa doğru olan nefes egzersizleri 3 tüy 1 mum nefes yöntemi yaparak kişinin kendini rahatlatmaya çalışması ve bağırarak değil doğru nefes ile doğum sancıları ile baş etmek daha da kolaylaşır” şeklinde konuştu.
Gülçin Kaya Uğur’un kızı 39’uncu haftada 3 kilogram ağırlığında doğdu.

Doğuma pilates yaparak girdi

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