Doğumda ani basınç beyin hasarına sebep olabilir

İSTANBUL, (DHA)- Yenidoğan bebeklerin doğum travmasına karşı son derece dirençli ve büyük ölçüde iyileşme gücüne sahip olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Gülşah Konakoğlu, "Buna rağmen çeşitli faktörlerin bebekleri riske attığı görülmektedir. Yetersiz oksijen ve bebeğin başı üzerinde beklenmedik bir basınç, kafatası içinde oluşan kanamanın sonucu olarak beyin hasarına neden olabilir" dedi.

Doğum süreci anne, baba ve bebek arasındaki üç yönlü bağlılık için önemli bir başlangıcı olarak biliniyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Gülşah Konakoğlu, yenidoğan bebeklerde görülecek komplikasyonlara karşı önemli uyarılarda bulundu. Doğduğunda bebeğin kafa tası kemiklerinin yumuşak olduğunu ve tam olarak büyümediğini belirten Öğr. Gör. Gülşah Konakoğlu, "Bu nedenle baş doğum sırasında biraz uzasa da bundan zarar görmez, tekrar normal biçimini alabilir. Ancak, bebek dışarıya çok hızlı çekilirse ve eğer annenin kemikleri başın uygun bir biçimde geçebilmesi için yeterli genişlikte değilse, serviks yeterince genişlememişse bebeğin başı çok fazla basınca maruz kalabilir. Doğum sırasında ortaya çıkan böyle ani basınç durumlarında, kafatası içinde oluşan kanamanın sonucu olarak beyin hasarı ortaya çıkabilir. Ani basıncın önlenmesi, doğum sancısı ve doğum sırasında en çok dikkat edilmesi gereken noktadır" uyarısında bulundu.