HABER

Doğumda anneleri ölen yavru kedilere süt anne aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:03 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de bir okul binasının bodrumunda doğum sırasında öldüğü belirlenen anne kedinin dünyaya getirdiği 2 yavru kedi bulundu.

Doğumda anneleri ölen yavru kedilere süt anne aranıyor

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de bir okul binasının bodrumunda doğum sırasında öldüğü belirlenen anne kedinin dünyaya getirdiği 2 yavru kedi bulundu. Bakıma alınan yavrulara süt anne aranıyor.
Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Dede Korkut İlkokulu Müdürü Tahsin Şentut, bodrum kattan yavru kedi sesi geldiğini fark etti. Bunun üzerine bodruma inen Şentut, anneleri ölmüş 2 yavru ile karşılaştı. Hemen Hayvan Hakları Federasyonu(HAYTAP) yetkililerini arandı. Okula gelen Veteriner Hekim Ali Laçinbala, yavru kedileri alıp, özel bir kliniğe götürdü.
Muayeneden geçirilen yavru kedilere yeni doğan sütü verildi. Doğum kordonları hala bağlı halde bulunan kediler için süt anne arayışına başlandı.
Veteriner Hekim Ali Laçinbala, iki yavru kedinin yaşama tutunabilmeleri için süt anne arayışına girdiklerini, bu şekilde yaşama tutunmalarını sağlayacaklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Doğumda anneleri ölen yavru kedilere süt anne aranıyorDoğumda anneleri ölen yavru kedilere süt anne aranıyorDoğumda anneleri ölen yavru kedilere süt anne aranıyorDoğumda anneleri ölen yavru kedilere süt anne aranıyor

Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler!Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler!
Yavuz sondaj gemisi, yola çıkıyor (2)Yavuz sondaj gemisi, yola çıkıyor (2)
Yüksek Hızlı Tren Projesinde gece gündüz mesaiYüksek Hızlı Tren Projesinde gece gündüz mesai
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Dağlar bizimdir' diyenler bugün telsizle konuşamıyorlar

Bu sabah yakalanmıştı! Soylu'dan ilk açıklama

Son dakika DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütünün 'Türkiye sorumlusu' yakalandı!

Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı!

Nereye kaçacaklarını şaşırdılar! Vatandaşların yağmurla imtihanı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon! 6 kişi yakalandı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı! Polis havaya ateş açtı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.