Doğumda gözleri kapanan Nijerli anneye Türk doktorlar ışık oldu

Gönüllüler Platformu çatısı altında Türk doktorların ücretsiz sağlık hizmeti vermek için Aguie ve Tessaoua kentlerine geldiğini radyo anonsundan duyan anne Suraj, yeniden görmek umuduyla 3 aylık bebeğini de yanına alarak sağlık merkezine doğru yola çıktı.

Gönüllü sağlık hizmeti için 11 yıldır Afrika'ya geldiğini belirten Genç, bu süreçte başarılı ameliyatlarla birçok gencin hayatına dokunduklarını söyledi.

Genç, "Havva, bebeği Muhammed'in yüzünü doğumdan sonra ilk kez gördü. Şimdi artık bebeğine doya doya bakabilecek. Bu mesleğin mükafatı olarak bu yeter." ifadelerini kullandı.

Suraj'ın artık hem kendisine hem çocuklarına daha iyi bakacağını kaydeden Genç, annenin gözündeki sevincin Nijer'deki zor çalışma şartlarını unutturduğunu dile getirdi.

Türk doktorlar, cebindeki son parayı Tessaoua'ya ulaşmak için harcayan Suraj'ın köyüne dönebilmesi için de seferber oldu.

Kıtadaki bireylerin yaşam kaliteleri ve süreleri arttıkça bulundukları topluma ekonomik ve sosyal olarak daha çok katkı sunduğuna dikkati çeken Genç, şöyle devam etti:

"Kıtada en büyük sağlık problemlerinden biri göz hastalıkları alanında yaşanıyor. Görme engelliler toplumdan dışlanıyor, çocukların bile oyun oynamadığı, büyüklerin iş vermediği kişiler grubunda oluyor. Gözlerini açtıklarımız, artık normal vatandaş gibi muamele görüyor ve hayatını bu şekilde idame ettiriyor. Bundan dolayı erken yaşta yakaladığımız vakalar daha kıymetli vakalar. Ülkede en yaygın göz hastalığı genetik katarakt. Başarılı ameliyat olanların toplumdaki şansları artıyor."

Dr. Genç, özellikle çocukların başarılı geçen ameliyatlarının kendisine mesleğini daha da sevdirdiğini, her fırsatta Afrika'ya gönüllü olarak gelerek gözlere ışık olmaya devam edeceğini belirtti.

- Türk doktorlar binlerce kişiyi muayene ediyor

İş insanı İbrahim Ceylan öncülüğündeki yüzlerce gönüllü doktor ve hemşire, "Maksat gönüller bir olsun" sloganıyla 2005'ten bu yana 'Gönüllüler' platformu altında Afrika kıtası başta olmak üzere dünyanın yoksul birçok yerinde sahada sağlık hizmeti veriyor, binlerce kişiyi muayene ediyor ve ameliyatlar gerçekleştiriyor.