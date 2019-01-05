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'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 10:45 | Son Güncelleme

Samsun'un Çarşamba ilçesinde oturan Hanife Uzun (64), 29 yıl önce hastanede doğum sırasında öldüğü söylenerek cenazesi kendisine verilmeyen bebeği ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan şüphe üzerine harekete geçti. 2 yıl önce başka ailelerinde benzer olaylar yaşadığını öğrenen Uzun, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Çarşamba ilçesinde oturan 49 yıllık evli Hanife ve Hamdi Uzun (68) çifti, 29 yıl önce doğum sırasında öldüğü söylenen bebeklerinin peşine düştü. İddiaya göre, 1990 yılında 7'inci çocuğuna 9 aylık hamile olan Hanife Uzun, eşi çalışmak için il dışında olduğu sırada doğum sancıları tuttu. Çağırılan ebe Uzun'u, Samsun'daki Kadın Doğum Hastanesi'ne götürdü. Uzun burada sezaryenle doğuma alındı. Sezaryen sonrası hastane görevlileri, 51 santimetre boyunda ve 3 kilo 400 gram ağırlığındaki kız bebeğin öldüğünü söyledi. Bebeğinin cenazesini almak isteyen kadına görevliler cenazeyi ve ölüm belgesini vermedi. Hanife Uzun, bebeğinin cenazesini alamadan evine geri döndü. Hanife Uzun, doğuma girmeden önce karnında canlı olan bebeğinin ölümüyle ilgili şüphelerini yıllarca sürdürdü. 2 yıl önce Çarşamba ve Terme bölgesinde başka ailelerin de o dönem benzer olayları yaşadığını duyması üzerine çift, çocuklarının ölümüyle ilgili Çarşamba Adliyesi'ne başvurarak suç duyurusunda bulundu.

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Doğuma gittiğinde bebeğinin karnında hareket ettiğini söyleyen Hanife Uzun, "Sezaryen sonrasında kendime geldiğimde bebeğimi sordum. Hemşire bana 'Senin bebeğin öldü' dediler. Bebeğimi görmek istedim, göstermediler. Ben de ağlayarak hastaneden çıktım. Ağlaya ağlaya yıllar geçti. Ben bebeğimin öldüğüne inanmıyorum. Bana öldüğünü söylediler ama benim bebeğim yaşıyordu. İki yıl önce başka insanların da benzer şeyler yaşadıklarını aynı şeyleri anlattıklarını duyunca iyice şüphelendim. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bence bebeğim ölmedi, yaşıyor. İnşallah bulunur, evladıma kavuşurum. Dört gözle bunu bekliyorum. Ben evladımın ölmediğini başka birilerine evlatlık verildiğini düşünüyorum. Bu olayın araştırılmasını gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyorum" diye konuştu.

Hamdi Uzun ise hastane görevlilerinin bebeklerinin cenazesini vermemeleri nedeniyle ölmediğinden şüphelendiklerini belirterek, "Normal doğum olsa anne bebeğini canlı mı öldü mü görürdü. Ancak eşim ameliyata alınıyor. Bebeği hiç görmedi. Bebeği sorduğunda 'Bebeğiniz öldü, çöpe attık' demişler. Ben bebeğin ölmediğine inanıyorum. Savcılığa başvurduk. Devletimiz gerçeği ortaya çıkarsın. Benzer hikayeleri bölgemizden duydukça umudumuz arttı. Hastane kayıtlarında 'ölü doğum' olarak geçilmiş ama biz buna inanmıyoruz " diye konuştu.

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Samsun Çarşamba

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