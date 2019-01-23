Doğumda yapılan hata 15 ayına mal oldu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'de, 2017 yılı Ekim ayında hastanede yaptığı doğum sırasında karnında unutulduğu belirlenen 2 gazlı bez ameliyatla alınıp, zarar gören kalın bağırsağı da tedavi amaçlı dışarı alınan Şule Ayşe Erhan (38), bir operasyon daha geçirdi. 9 ay boyunca tedavi amaçlı dışarıda kalan bağırsakları tekrar içeri alınan Erhan, "Doğum sırasında yapılan hata 15 ayıma mal oldu. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Urla ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Cihan Erhan, elektronik eşya fabrikasında çalışan eşi Şule Ayşe Erhan ile geçen 21 Mart'ta umreden dönen kayınpederi Nuri Karakulak'ı (68) ziyaret için Kiraz ilçesindeki evine gitti. Şule Ayşe Erhan, ertesi gün babaevinde aniden rahatsızlandı. Şule Ayşe Erhan, eşi ve sağlık memuru olan ağabeyi Halil Karakulak tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Erhan burada radyoloji polikliniğinde görevli Uzman Doktor Ali Tosun'a muayene oldu. Yapılan tahlil ve çekilen filmlerin ardından, 6 Ekim 2017 tarihinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan Şule Ayşe Erhan'ın karnında rulo halinde, 10 santimetre boyunda 2 gazlı bez unutulduğu ortaya çıktı. Unutulan gazlı bezin iltihaba neden olup, bağırsaklara zarar verdiği belirlendi. Erhan hemen ameliyata alındı. 3 saat süren operasyonla kadının karnında unutulan gazlı bezler alındı. Ancak Şule Ayşe Erhan'ın bir bölümü zarar gören kalın bağırsağı, kolonoskopik yöntem kullanılarak 9 ay boyunca tedavi amaçlı dışarı çıkarıldı.

İzmir Sağlık Müdürlüğü, hastanın karnında unutulan gazlı bezle ilgili soruşturma başlattı. Erhan Ailesi de avukat Edhem Solak aracılığıyla doğumda görev alan sağlık personeliyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sürerken, Şule Ayşe Erhan'ın dışına alınan bağırsakları, geçen hafta Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla tekrar içeri alındı.

'BÖYLE OLAYLARI TELEVİZYONDA İZLİYORDUM'

Doğum sırasında yapılan bir hata yüzünden büyük sıkıntılar çektiğini belirten Şule Ayşe Erhan, "Yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle yeni doğan oğluma anne sütü veremedim. Bu beni çok üzdü. Böyle olayları televizyonlarda izliyorduk, 'Benim başıma gelmez' diyordum ama geldi. Doğum sırasında yapılan hata 15 ayıma mal oldu. Artık bir başkası bakar duruma geldim" dedi.

Yaşadığı üzücü olayın ardından özür beklediğini vurgulayan Erhan, şimdiye kadar kendisini hiç kimsenin aramadığını kaydetti. Türk adaletine güvendiğini belirten Şule Ayşe Erhan, "Sorumlular hakkında 'görevi ihmal ve taksirle yaralama' suçlarından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor. Konak Kaymakamlığı 5 sağlık personeli hakkında soruşturma izni verdi. 14 Ağustos 2018 tarihinde, İzmir İdare Mahkemesi'nde Sağlık Bakanlığı aleyhine avukatımız aracılığıyla toplam 600 bin lira tutarında maddi ve manevi tazminat davası açtık. Dosya inceleme aşamasında. Sonuna kadar bu davayı takip edeceğim" diye konuştu.